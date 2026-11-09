Kayseri Devlet Hastanesi'nde gönüllü organ bağışına yönelik kapsamlı bilgilendirme

Kayseri Devlet Hastanesi'nde organ bağışı bilgilendirmesi

Kayseri Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında toplumda organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla bir dizi eğitim ve bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Eğitim programı ve katılımcılar:

Anestezi Uzmanı Dr. Mehmet Can Özbaş tarafından sağlık personeline verilen eğitimde organ bağışının önemi, organ naklinin hayat kurtarıcı rolü ve bağış süreçleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Eğitime hastane yöneticileri ve farklı birimlerden sağlık çalışanları katılım sağladı.

Hastalar ve halk için bilgilendirme:

Hastaneye muayene veya tedavi amacıyla başvuran hasta ve hasta yakınlarına, ilgili birimlerde görevli personel tarafından organ bağışı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılarak organ bağışının önemi vurgulandı ve vatandaşlara karekod aracılığıyla erişilebilecek bilgiler ile e-Devlet üzerinden organ bağışı beyanında bulunma süreçleri hakkında rehberlik sağlandı.

Gerçekleştirilen etkinliklerin hedefi, toplumda bilinç oluşturmak, gönüllü bağışı teşvik etmek ve daha fazla kişinin hayata tutunmasına katkı sağlamaktır.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ’NDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.