Vali Varol kuşadası açıklarında sahil güvenlik ekipleriyle denetimde bulundu

saha incelemesinin başlangıcı:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan Türk deniz yetki alanlarında saha incelemesi gerçekleştirdi. İl genelindeki güvenlik önlemlerini yerinde görmek amacıyla düzenlenen ziyarette, karakol yetkililerinden bölgedeki görevler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Varol, Kuşadası açıklarındaki deniz yetki alanlarında yapılan devriye, denetim ve koordinasyon faaliyetlerinin kuruluş yetkilileri tarafından aktarılan detaylarını dinledi ve sahadaki uygulamaların raporunu değerlendirdi.

çalışma ve personelle buluşma:

İnceleme sırasında Varol, görevli personelle bir araya gelerek sahadaki çalışma koşullarını ve ihtiyaçları hakkında doğrudan görüş alışverişinde bulundu. Yetkililerden, bölgedeki uygulamaların öncelikleri ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Vali Varol, denizlerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Yapılan denetimin, yerel güvenlik uygulamalarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, KUŞADASI SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞI'NIN SORUMLULUK SAHASINDA BULUNAN TÜRK DENİZ YETKİ ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.