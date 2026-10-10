Başkan vekilliği için Eyüpsultan meclisi sandık başında

Eyüpsultan belediye meclisinde seçim süreci başladı:

Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekilinin belirlenmesi için seçim süreci başladı. Mecliste yapılan yoklamanın ardından oylama işlemi başlatıldı ve üyelerin oy kullanımı sürüyor.

Güvenlik önlemleri ve giriş kontrolleri:

Belediye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binada ve çevresinde görev yapan polis ekipleri, meclis üyeleri ile görevlilerin girişlerini kontrollü şekilde sağladı.

Adaylar ve meclis içi durum:

Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Cafer Parlak ile Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır yarışıyor. Meclis üyeleri yoklamanın tamamlanmasının ardından oy kullanıyor.

Seçim süreci meclis içtüzüğüne göre devam ediyor; sonuçlar, oy sayımının ardından netleşecek.

EYÜPSULTAN BELEDİYE MECLİSİ’NDE, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI.