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Başkan vekilliği için Eyüpsultan meclisi sandık başında

Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yoklamanın ardından başladı; bina çevresinde polis önlemleri ve kontrollü girişler uygulandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Başkan vekilliği için Eyüpsultan meclisi sandık başında

Eyüpsultan belediye meclisinde seçim süreci başladı:

Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekilinin belirlenmesi için seçim süreci başladı. Mecliste yapılan yoklamanın ardından oylama işlemi başlatıldı ve üyelerin oy kullanımı sürüyor.

Güvenlik önlemleri ve giriş kontrolleri:

Belediye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binada ve çevresinde görev yapan polis ekipleri, meclis üyeleri ile görevlilerin girişlerini kontrollü şekilde sağladı.

Adaylar ve meclis içi durum:

Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Cafer Parlak ile Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır yarışıyor. Meclis üyeleri yoklamanın tamamlanmasının ardından oy kullanıyor.

Seçim süreci meclis içtüzüğüne göre devam ediyor; sonuçlar, oy sayımının ardından netleşecek.

EYÜPSULTAN BELEDİYE MECLİSİ’NDE, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SEÇİM SÜRECİ...

EYÜPSULTAN BELEDİYE MECLİSİ’NDE, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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