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Başkan Yetişkin'den evde teslimat: engelli vatandaşa akülü sandalye

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde yaşayan bir bacağı ampute 1964 doğumlu Aydın Özcal'a akülü sandalyeyi evinde teslim etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başkan Yetişkin'den evde teslimat: engelli vatandaşa akülü sandalye

Başkan Yetişkin evde teslim etti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde yaşayan ve bir bacağı ampute olan 1964 doğumlu Aydın Özcal'ın talebi üzerine akülü sandalyeyi vatandaşın evine giderek bizzat teslim etti.

Başvurunun değerlendirilmesinin ardından Özcal’ın ihtiyacı olan akülü sandalye temin edildi ve teslimat hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Akülü sandalyesine kavuşan Özcal, Başkan Yetişkin'e desteği için teşekkür etti.

başvuru ve teslim süreci:

Meşrutiyet Mahallesi'nden gelen talep belediye yetkilileri tarafından incelendi; uygunluk tespitinin ardından gerekli donanım sağlandı. Teslimat, belediye tarafından koordine edilerek doğrudan ihtiyaç sahibinin evine götürüldü ve bizzat teslim edildi.

belediyenin erişilebilirlik taahhüdü:

Özcal, akülü sandalye sayesinde günlük yaşamında daha rahat hareket edebileceğini belirterek talebinin kısa sürede karşılanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Yetişkin ise Efeler Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve kentte erişilebilirlik imkanlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN BİR BACAĞI AMPUTE EDİLEN AYDIN ÖZCAL’IN TALEBİNİ KARŞILAYIP...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN BİR BACAĞI AMPUTE EDİLEN AYDIN ÖZCAL’IN TALEBİNİ KARŞILAYIP, AKÜLÜ SANDALYEYİ VATANDAŞIN EVİNE GİDEREK BİZZAT TESLİM ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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