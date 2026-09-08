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Fuarda atılan sucuklar Gönenlileri huzursuz etti

Gönen'de düzenlenen 4 günlük Oya ve Çeyiz Fuarı'nda etkinlik sonrası kangal sucukların çöp konteynerine atıldığı görüntüler vatandaşları rahatsız etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Fuarda atılan sucuklar Gönenlileri huzursuz etti

Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı’nda gıda standlarında tartışma

Gönen Belediyesi tarafından düzenlenen Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı, kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği alanlarla birlikte gıda firmalarının da yer aldığı dört günlük bir etkinlikle sona erdi. Fuar boyunca tezgâhlarda çeşitli ürünler satılırken etkinlik sonrası ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı.

çöpe atılan kangal sucuklar:

Fuar alanının hemen yanındaki çöp konteynerine atılmış halleriyle görülen kangal sucuklar birçok vatandaşı huzursuz etti. Sucukların miktarı ve toplu biçimde atılmış olmaları, hem etkinliğe katılanlar hem de bölge sakinleri arasında tepkiye neden oldu.

satış ve bozulma yönünde soru işaretleri:

Çöpe atılan sucukların fuarda satılıp satılmadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Vatandaşlar, sucukların bozulduğu iddiası varsa neden satışa sunulduğu ve atılmadan önce ne tür bir değerlendirme yapıldığı konusunda sorular yöneltiyor. Yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekleniyor.

Etkinliğin sergi kısmı olarak önem taşıyan yönleriyle birlikte gıda güvenliği ve atık yönetimi pratiklerinin de sorgulanmasına yol açan görüntüler, yerel kamuoyunda kısa sürede dikkat çekti.

BALIKESİR&#039;İN GÖNEN İLÇESİNDE GÖNEN&#039;İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN...

BALIKESİR'İN GÖNEN İLÇESİNDE GÖNEN'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN 'GÖNEN OYA VE ÇEYİZ FUARI' 4 GÜN SÜREN ETKİNLİK İLE SONA ERDİ. KADINLARIN EL EMEĞİ OYA VE ÇEYİZLERİNİN SERGİLENDİĞİ ALANDA GIDA FİRMALARINA DA YER VERİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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