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Giresunluların 368 bin 417 imzası mecliste karşılık arıyor

GESOB Başkanı Ali Kara, 368 bin 417 imzanın 30 Ağustos 2025–1 Mart 2026 kampanyasıyla toplandığını, TBMM'ye taşınması için milletvekillerine çağrı yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Giresunluların 368 bin 417 imzası mecliste karşılık arıyor

Giresunluların 368 bin 417 imzası mecliste karşılık arıyor

Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Giresun'a İstiklal Madalyası ve "Yiğit Giresun" unvanı verilmesi talebiyle toplanan imzaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması için harekete geçilmesini istedi. Kara, sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada imza kampanyasının toplumun ortak iradesini yansıttığını vurguladı.

imza kampanyası ve başvuru süreci:

Kampaniya, Giresunluların desteğiyle 30 Ağustos 2025 tarihinde başlatıldı ve 1 Mart 2026 tarihinde tamamlandı. Toplanan imza sayısı 368 bin 417 olarak açıklandı. Kara, toplanan bu imzaların TBMM gündemine taşınması, ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması amacıyla Giresun milletvekillerine resmi müracaatlarda bulunulduğunu belirtti.

Kara, aradan geçen süreye rağmen beklenen somut adımların atılmadığını savunarak, Giresunlılardan gelen soruları aktardı: '368 bin 417 imza ne oldu. Bu imzalar milletvekillerine teslim edilmedi mi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne neden taşınmadı. Giresun’un milletvekilleri bu konuda ne yaptı?' dedi.

meclis beklentisi ve hukuki soru:

Kara, iktidar kanadında girişimde bulunan milletvekilleri olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ve Yeni Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in çabalarına dikkat çekti. Buna karşın, iktidar tarafındaki Giresun milletvekillerinin de kamuoyunun beklentisi doğrultusunda somut ve sonuç alıcı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Kara, Giresun'un Milli Mücadele dönemi ve Kuvayı Milliye'deki rolüne vurgu yaparak İstiklal Madalyası verilen illeri örnek gösterdi: Samsun, Trabzon, İnebolu, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş. 'Peki, Giresun neden alamıyor?' sorusunu yönelterek, varsa hukuki veya yasal bir engelin kamuoyuna açıklanmasını, gerekirse TBMM'de yasal düzenleme başlatılmasını talep etti.

Ayrıca Kara, İstanbul Askeri Harbiye Müzesi'nde bulunan Giresun'a ait madalyaların ve tarihi değerlerin en azından Giresun'a kazandırılması için girişimlerde bulunulmasını istedi. Toplanan 368 bin 417 imzanın görmezden gelinemeyeceğini belirten Kara, bunun yalnızca bir madalya meselesi olmadığını; Giresun'un haklarını koruma, Ankara'da güçlü temsil edilme ve halkın taleplerine karşılık alma meselesi olduğunu vurguladı.

Kara son olarak, Giresun milletvekillerine çağrıda bulunarak imzaların TBMM'ye taşınmasını, ilgili bakanlıklarla girişimlerde bulunulmasını ve gerekirse milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının ortak bir heyet oluşturarak süreci takip etmesini istedi. 'Giresun'un hakkına sahip çıkın. 368 bin 417 imzanın sesine kulak verin. Giresun halkının iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyın' ifadelerini kullandı.

GİRESUN ESNAF VE SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ (GESOB) BAŞKANI ALİ KARA

GİRESUN ESNAF VE SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ (GESOB) BAŞKANI ALİ KARA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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