Her karar Hacılar’ın yarınına yatırım

toplantı kararları:

Hacılar Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 9 madde görüşülerek Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

eğitim çalışmaları:

Toplantının açılışında meclis üyelerine hitap eden Başkan Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen eğitim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların genel durumunun gözden geçirildiğini ve devletin ilgili kurumlarıyla iş birliği içinde ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Özdoğan, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı, sağlıklı ve verimli bir eğitim yılı temenni ediyorum. Evlatlarımızın alacakları eğitim ve öğretimle vatanımıza ve milletimize güzel hizmetlerde bulunmalarını Rabbim nasip etsin. Girecekleri sınavlarda da tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

spor ve altyapı çalışmaları:

Gençlerden gelen talepler doğrultusunda spor alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Özdoğan, mevcut sahaların yenilendiğini ve yeni spor alanlarının ilçeye kazandırıldığını söyledi. Çalışmaların ekim ayında tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Gençlerimizin taleplerini önemsiyoruz. Mevcut sahalarımızın zeminlerini iyileştirirken yeni sahalarımızın yapımını da sürdürüyoruz. İnşallah ekim ayı itibarıyla bu çalışmalarımızı tamamlayarak gençlerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, mecliste alınan kararların Hacılar için hayırlı olmasını dileyerek ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. "İlçemizi her geçen gün daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak ve geleceğe daha güçlü bir Hacılar bırakmak adına attığımız her adımın, aldığımız her kararın büyük kıymeti var. Meclis üyelerimizin yapıcı katkılarıyla aldığımız kararların ilçemiz adına hayırlı neticeler doğurmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Hacılar Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

HACILAR BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.