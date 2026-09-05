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Başkan Zencirci'den hasat sırasında üreticilere şapka ve limonata desteği

Germencik'te incir hasadında TARİŞ önünde sıra bekleyen üreticilere, Başkan Burak Zencirci öncülüğünde şapka ve limonata ikram edildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başkan Zencirci'den hasat sırasında üreticilere şapka ve limonata desteği

Başkan Zencirci üreticilerin yanında:

Germencik ilçesinde incir hasadı yoğun şekilde sürüyor. Günün büyük bölümünü tarlada geçiren üreticiler, topladıkları incirleri teslim etmek için TARİŞ alım deposu önünde uzun süre sıra bekliyor. Bu süreçte Germencik Belediyesi, üreticileri yalnız bırakmayarak pratik destek sağladı.

Belediyenin uygulaması:

Belediye, GESA sosyal ağı üzerinden organize ettiği uygulamayla TARİŞ alım deposunda bekleyen çiftçilere şapka ve limonata ikram etti. Sıcak havada kuyrukta bekleyen üreticiler, yapılan ikram sayesinde bir nebze olsun serinleme ve dinlenme imkanı buldu.

Başkanın mesajı:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, hasat döneminde üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Zencirci, üreticilerin emeğinin Germencik için büyük değer taşıdığını belirterek, Alın teriyle toprağı bereketlendiren tüm üreticilerimizin her zaman yanındayız dedi.

Germencik Belediyesi, ilçede incir üretiminin önemli bir bölümünü oluşturan üreticilere hasat döneminde hem moral hem de pratik destek sunmaya devam ediyor. Bu tür küçük kolaylıklar, üreticilerin günlük iş akışını rahatlatırken toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE İNCİR HASADI YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDERKEN, ÜRÜNLERİNİ TARİŞ ALIM...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE İNCİR HASADI YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDERKEN, ÜRÜNLERİNİ TARİŞ ALIM DEPOSUNA TESLİM ETMEK İÇİN SIRA BEKLEYEN ÜRETİCİLERE GERMENCİK BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞAPKA VE LİMONATA İKRAM EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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