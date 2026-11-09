Dolar 50,1770 +0,09%
Euro 56,2131 +0,60%
Bist 11.588,60 +0,92%
Altın Gram 6.623,43 +0,76%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,23 -2,13%
--°

Başkan Zencirci’den son ödeme tarihi uyarısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vergi, kira, ücret ve ecrimisil borçlarının 30 Kasım 2026'ya kadar vezne, Halkbank hesabı veya e-Devlet ile ödenmesini istedi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Başkan Zencirci’den son ödeme tarihi uyarısı

başkanın çağrısı:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyeye olan vergi, ücret, kira ve ecrimisil borçlarının belirlenen süre içinde ödenmesi çağrısında bulundu. Yapılan duyuruda, son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 olduğu vurgulandı.

ödeme kanalları ve alternatifler:

Duyuruda ödemelerin Germencik Belediyesi Tahsilat Veznesi, Ortaklar Ek Hizmet Binası Tahsilat Veznesi, belediyenin Halkbank hesabı veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi. Vatandaşların hangi kanalı tercih edeceklerini duyuru doğrultusunda seçmeleri istendi.

banka işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

Banka üzerinden havale veya EFT ile ödeme yapacak vatandaşların, işlemler sırasında açıklama bölümüne sicil numaralarını ve T.C. kimlik numaralarını yazmaları gerektiği hatırlatıldı. Bu bilginin eksik veya yanlış girilmesi halinde ödemenin kayıt altına alınmasında gecikme yaşanabileceği ifade edildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların son tarihe dikkat ederek ödemelerini zamanında yapmaları ve gerektiğinde belediye tahsilat birimleriyle irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, VATANDAŞLARIN BELEDİYEYE OLAN VERGİ, ÜCRET, KİRA VE...

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, VATANDAŞLARIN BELEDİYEYE OLAN VERGİ, ÜCRET, KİRA VE ECRİMİSİL BORÇLARINI 30 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR ÖDEMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı
images

Nilüfer'de satranç hamleleriyle Atatürk anıldı
images

Dilovası'na çok katmanlı sosyal yaşam: 7 bin 197 metrekare Kent Meydanı yükseliy...
images

Kırsalda konfor için adım: Sırma mahallesinde parke çalışması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü

Eskişehir'de dondurucu soğukta ağaçlar ve araç camları buz tuttu

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Uğranmadan dönülmeyen lezzet: Ulaş etli pidesinin odun ateşinde sırrı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL