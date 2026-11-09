Başkan Zencirci’den son ödeme tarihi uyarısı

başkanın çağrısı:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyeye olan vergi, ücret, kira ve ecrimisil borçlarının belirlenen süre içinde ödenmesi çağrısında bulundu. Yapılan duyuruda, son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 olduğu vurgulandı.

ödeme kanalları ve alternatifler:

Duyuruda ödemelerin Germencik Belediyesi Tahsilat Veznesi, Ortaklar Ek Hizmet Binası Tahsilat Veznesi, belediyenin Halkbank hesabı veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi. Vatandaşların hangi kanalı tercih edeceklerini duyuru doğrultusunda seçmeleri istendi.

banka işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

Banka üzerinden havale veya EFT ile ödeme yapacak vatandaşların, işlemler sırasında açıklama bölümüne sicil numaralarını ve T.C. kimlik numaralarını yazmaları gerektiği hatırlatıldı. Bu bilginin eksik veya yanlış girilmesi halinde ödemenin kayıt altına alınmasında gecikme yaşanabileceği ifade edildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların son tarihe dikkat ederek ödemelerini zamanında yapmaları ve gerektiğinde belediye tahsilat birimleriyle irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, VATANDAŞLARIN BELEDİYEYE OLAN VERGİ, ÜCRET, KİRA VE ECRİMİSİL BORÇLARINI 30 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR ÖDEMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.