Manavgatlı Aslan, Bakü'de işitme engelliler judo şampiyonasında bronz kazandı

Bakü'de madalya başarısı:

Manavgat Belediyesporlu judocu Müslüm Berat Aslan, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2026 İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 66 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı ve turnuvayı Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı.

Antrenör desteği ve kulüp vurgusu:

Aslan, atletizm, güreş ve binicilik başta olmak üzere farklı spor branşlarında da mücadele ediyor. Başarısında emeği geçen antrenörü Sema Çelik'e teşekkür eden sporcu, elde edilen bronz madalyanın Manavgat Belediyespor için değerli bir başarı olduğunu belirtti.

MANAVGAT BELEDİYESPOR SPORCUSU MÜSLÜM BERAT ASLAN, AZERBAYCAN'DA YAPILAN 2026 AVRUPA İŞİTME ENGELLİLER JUDO ŞAMPİYONASI'NDA BRONZ MADALYA KAZANDI.