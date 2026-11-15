Karşıyaka'nın Bandırma sınavı: iki maçlık seri bitti

Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bordo Bandırma ile karşılaştı ve mücadeleden 83-75 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla yeşil-kırmızılı ekip iki maçlık galibiyet serisini noktaladı ve ligdeki dördüncü yenilgisini aldı.

maçın özeti:

Karşıyaka maç boyunca istikrarlı bir hücum ritmi kurmakta zorlandı. Topu uzun süre elde tutma, pas trafiğini iyi sağlayamama ve potaya gitme konusunda etkin olamama dikkati çekti. Takım sadece 11 serbest atış kullandı; bu da potaya giderek faul alma konusunda yeterli agresiflik gösterilmediğinin göstergesi olarak yorumlandı. Savunmada ise Bordo Bandırma’nın dış şutlarının çok yüksek verimlilikle değerlendirilmesi belirleyici oldu.

markovic'in değerlendirmesi:

Başantrenör Nenad Markovic, genel olarak bekledikleri seviyede bir performans sergileyemediklerini belirtti. Maç başında iki uzun oyuncunun erken faul problemine girmesi nedeniyle Hakan ve Kelly’yi birlikte oynatmak zorunda kaldıklarını, bu ikilinin Beşiktaş maçındaki uyumu yakalayamadığını ve sahada karışıklık yaşandığını söyledi. Markovic ayrıca "Yeterince agresif değildik." değerlendirmesinde bulundu ve rakibin üç sayılık atışlarının yaklaşık %80'ini tamamen boş pozisyonlarda kullandığını vurguladı. Alan savunmasının (3-2) hücum ritimlerini bozduğunu, topu iyi dolaştıramadıklarını ve istenen kolay sayıları üretip faul alamadıklarını ifade etti. Son olarak Markovic, "Şimdi başımızı kaldırmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz çünkü cumartesi günü Yukatel Denizli Baskete karşı çok önemli bir maçımız var" diyerek ekibi bir an önce toparlama çağrısı yaptı.

KARŞIYAKA BAŞANTRENÖRÜ NENAD MARKOVİC