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Başkandan Beşiri köyü ortaokuluna sabah sürprizi: spor malzemesi hediye etti

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Beyçayırı köyü ortaokulunun spor malzemesi talebine kayıtsız kalmayıp sabah erken saatte ziyarette bulunup destek sağladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Başkandan Beşiri köyü ortaokuluna sabah sürprizi: spor malzemesi hediye etti

Başkandan yapılan sürpriz ziyaret ve destek

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, sosyal medya üzerinden kendilerine iletilen talebe kayıtsız kalmadı ve Beyçayırı köyü ortaokuluna sabahın ilk ders saatlerinde giderek yanında getirdiği spor malzemelerini teslim etti. Okula varışı öğretmen ve öğrencilerde şaşkınlık ve memnuniyet yarattı.

Öğrencilerle spor ve öğretmenin değerlendirmesi

Ziyaret sırasında Şansi, öğrencilerle voleybol ve basketbol oynayarak onlarla vakit geçirdi. Beden eğitimi öğretmeni Veysel Tuncay Polat, okulda eğitim gören 58 öğrencinin basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm başta olmak üzere birçok spor dalında faaliyet gösterdiğini, bu çalışmaların karşılığı olarak il, bölge ve Türkiye şampiyonluklarının bulunduğunu ve yaklaşık 48 madalya ve kupa kazandıklarını aktardı.

Yerel dayanışma ve açıklamalar

Şansi, ziyaretinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, nereden gelirse gelsin vatandaşların taleplerini dinlemeye ve imkânlar ölçüsünde karşılık vermeye çalıştıklarını söyledi. Ziyaret boyunca hem öğretmen hem de öğrenciler, taleplerinin kısa sürede karşılanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve sağlanan malzemelerin öğrenim ile sportif faaliyetlerin devamına katkı sunacağı belirtildi.

Yerel düzeyde bu tür desteklerin, köy okullarında eğitim ve spora erişimi artırdığı; öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesine ve başarılarının sürdürülebilir olmasına yardımcı olduğu vurgulandı. Okul yönetimi ve aileler, gösterilen ilgi için teşekkür etti ve benzer iş birliklerinin devam etmesini umduklarını ifade etti.

AK PARTİ BATMAN İL BAŞKANI HÜSEYİN ŞANSİ, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KENDİSİNE ULAŞAN BEŞİRİ İLÇESİNE...

AK PARTİ BATMAN İL BAŞKANI HÜSEYİN ŞANSİ, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KENDİSİNE ULAŞAN BEŞİRİ İLÇESİNE BAĞLI BEYÇAYIRI KÖYÜ ORTAOKULUNUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR MALZEMESİ TALEBİNE KAYITSIZ KALMADI. ŞANSİ, SPOR MALZEMELERİYLE BİRLİKTE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE OKULA GİDEREK ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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