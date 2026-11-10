Başkent beyaza büründü: Ankara’da gün karla açıldı

Ankara’da kar yağışı etkili oldu

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Yağış, kısa sürede birçok noktada beyaz örtü oluşturdu.

şehir manzaraları

Park halindeki araçlar kar nedeniyle beyaz bir örtüyle kaplandı. Ağaçlar ve sokak mobilyaları da karla kaplanarak kentin bazı noktalarında kış görüntüsü oluşturdu.

vatandaşların tepkisi

Kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokaklara akın ederek hatıra fotoğrafı çekti.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu