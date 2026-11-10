Türkeli’de heyelan, iki mahalle arasındaki yol kapandı

olayın gerçekleştiği yer:

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması, Örey ve Köseretaşı mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhı etkiledi. Meydana gelen kayma nedeniyle söz konusu yol ulaşıma kapandı ve bölge trafiğe kapatıldı.

muhtarın uyarısı:

Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, yolun onarım çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Muhtar Cantürk, 'Alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyoruz' ifadelerini kullandı.

ulaşım ve çalışma süreci:

Yetkililer, bölgedeki güvenlik ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini belirtiyor. Sürücüler ve köy sakinleri, geçici süreyle kapalı olan güzergâh yerine belirlenen alternatif yolları tercih ederek ulaşımını sağlamaya devam ediyor.

TÜRKELİ'DE KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI HACI KÖYÜNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE ÖREY VE KÖSERETAŞI MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOL ULAŞIMA KAPANDI.