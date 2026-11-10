Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 56,3422 +0,05%
Bist 11.709,52 -0,03%
Altın Gram 6.596,34 -0,72%
EUR/USD 1,1220 +0,01%
Brent Petrol 90,63 -2,10%
--°

Türkeli’de heyelan, iki mahalle arasındaki yol kapandı

Türkeli Hacı köyünde meydana gelen heyelan, Örey ve Köseretaşı mahalleleri arasındaki yolu ulaşıma kapattı; vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Türkeli’de heyelan, iki mahalle arasındaki yol kapandı

olayın gerçekleştiği yer:

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması, Örey ve Köseretaşı mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhı etkiledi. Meydana gelen kayma nedeniyle söz konusu yol ulaşıma kapandı ve bölge trafiğe kapatıldı.

muhtarın uyarısı:

Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, yolun onarım çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Muhtar Cantürk, 'Alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyoruz' ifadelerini kullandı.

ulaşım ve çalışma süreci:

Yetkililer, bölgedeki güvenlik ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini belirtiyor. Sürücüler ve köy sakinleri, geçici süreyle kapalı olan güzergâh yerine belirlenen alternatif yolları tercih ederek ulaşımını sağlamaya devam ediyor.

TÜRKELİ&#039;DE KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI SİNOP&#039;UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI HACI KÖYÜNDE MEYDANA GELEN...

TÜRKELİ'DE KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI HACI KÖYÜNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE ÖREY VE KÖSERETAŞI MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOL ULAŞIMA KAPANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kar erken geldi: Rize yaylalarında dönüş hazırlığı
images

Kahramanmaraş büyükşehir'den ilçelere 302 konteynerle temizlik desteği
images

sıcaklıklar normale dönecek; batı ve kuzeyde yağışlar ile rüzgar etkili olacak
images

İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ula...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir merkezli 16 milyon 597 bin liralık vurgun: 6 ilde eş zamanlı operasyonda 7 tutuklama

sıcaklıklar normale dönecek; batı ve kuzeyde yağışlar ile rüzgar etkili olacak

Kargılı mahallesinde darp iddiası: baba adli kontrolle serbest

Saha önceliği ve gönül seferberliği: Bakan Çiftçi yeni kaymakamlara seslendi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu