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Çerkeş'te lapa lapa kar ilçe merkezini beyaza bürüdü

Çerkeş'te sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle başlayan lapa lapa kar, ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü; yağış akşama kadar sürebilir.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çerkeş'te lapa lapa kar ilçe merkezini beyaza bürüdü

Çerkeş'te lapa lapa kar ilçe merkezini beyaza bürüdü

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı etkili oldu. Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle başlayan yağış, kısa sürede yer yer kalınlaşan bir örtü oluşturdu.

hava koşulları ve yerel görünüm:

Etkili kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi hızla beyazla kaplandı. Sokaklar, çatı üstleri ve ağaçlar üzerinde oluşan beyaz örtü masalsı görüntüler yarattı. Lapa lapa yağan kar, birçok noktada görüş mesafesini azaltırken görüntülere de yansıdı.

yağışın devamı ve beklenti:

Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar ara ara devam etmesinin beklendiğini belirtiyor. Sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması, gerekli olmadığı sürece yollara çıkmaması öneriliyor. Bölgeden gelen görüntüler, kar yağışının etkisini gözler önüne seriyor.

Çankırı&#039;da masalsı görüntüler: Lapa lapa yapan kar yağışı böyle görüntülendi

Çankırı'da masalsı görüntüler: Lapa lapa yapan kar yağışı böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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