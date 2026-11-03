Burdur’da kenevir eken ve ticaret yapan şebeke çökertildi: 4 tutuklama

Operasyonun detayları:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri Merkez ve Bucak ilçelerinde çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Cumhuriyet başsavcılıklarınca ifadeleri alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Jandarma ekiplerinin faaliyetlerinde ele geçirilenler arasında 6 kullanımlık sentetik kannabinoid, 15 litre kaçak el yapımı viski, 7 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 4,5 gram eroin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kilo 820 gram kubar esrar, 122 gram kenevir tohumu, sigaraya sarılı 6,62 gram esrar ve 5 kök kenevir bitkisi yer aldı.

İşlemler ve el koyma faaliyetleri, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü.

BURDUR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILIRKEN, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.