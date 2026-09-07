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Fırat Üniversitesi'nde fikri mülkiyette hızlı yükseliş:

Fırat Üniversitesi, 2025'te 39 olan patent ve faydalı model başvurusunu 2026'nın ilk 8 ayında 124'e yükseltti; verileri TPMK Başkanı Prof. Dr. Durak paylaştı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Fırat Üniversitesi'nde fikri mülkiyette hızlı yükseliş:

Fırat Üniversitesi'nde başvuruların yükselişi:

Fırat Üniversitesi, fikri ve sınai mülkiyet alanında kısa sürede dikkat çeken bir artış kaydetti. 2025 yılında 39 patent ve faydalı model başvurusu ile Türkiye genelinde 12. sırada yer alan üniversitede, 2026 yılının ilk 8 ayında başvuru sayısı 124'e ulaştı. Artış, üniversitenin araştırma üretkenliğinin ve fikri mülkiyet farkındalığının hızla yükseldiğinin açık bir göstergesi oldu.

rakamların ve kurum yorumlarının yorumu:

Veriler, üniversitenin sadece yayın odaklı bir üretim sürecinden fikri çıktıları ticarileştirmeye yönelen bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Bu gelişme, bölgedeki AR-GE kapasitesinin artışı ve akademisyenlerin patent süreçlerine olan ilgisinin yükselmesiyle paralel değerlendiriliyor. Programda konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, üniversitenin performansına ilişkin şu değerlendirmeyi aktardı:

Prof. Dr. M. Zeki Durak: Rakamlara baktığımızda, başvuruları gördüğümüzde Fırat Üniversitesi’nin ortaya koyduğu performanstan gerçekten gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Özellikle son dönemde oldukça ciddi bir başvuru süreci yürütülüyor ve üniversitemizde bu konudaki farkındalığın üst düzeyde olduğunu görüyoruz.

üniversitenin hedefleri ve beklentiler:

Rektör Prof. Dr. Göktaş ise artışın üniversitenin stratejik yaklaşımının sonucu olduğunu vurguladı ve hedeflerin yalnızca başvuru sayısını artırmakla sınırlı kalmayacağını belirtti:

Prof. Dr. Göktaş: Üniversitemizin bilimsel bilgi üretmesinin yanı sıra üretilen bilginin patente, faydalı modele ve katma değere dönüşmesini son derece önemsiyoruz. 2025 yılında 39 olan başvuru sayımızın, 2026 yılının henüz ilk 8 ayında 124’e ulaşması bizler için son derece kıymetli bir gelişmedir. Bu yükseliş, akademisyenlerimizin üretkenliğinin ve üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma ve yenilikçilik kültürünün önemli bir göstergesidir.

Yetkililer, bu ivmenin patentlerin ticarileşmesi, ürüne dönüşmesi ve bölgesel/ulusal katma değer üretimine katkı sağlaması yönünde sürdürülmesi gerektiğini söylüyor. Üniversite yönetimi, akademisyenleri ve ilgili birimleri tebrik ederek fikri mülkiyet süreçlerinin desteklenmesi, eğitimlerin yaygınlaştırılması ve iş birliklerinin güçlendirilmesiyle bu ivmenin devam edeceğini ifade etti.

2025 YILINDA 39 BAŞVURUYLA TÜRKİYE GENELİNDE 12. SIRADA YER ALAN FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE, 2026...

2025 YILINDA 39 BAŞVURUYLA TÜRKİYE GENELİNDE 12. SIRADA YER ALAN FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE, 2026 YILININ İLK 8 AYINDA BAŞVURU SAYISI 124’E ULAŞTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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