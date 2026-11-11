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Milliler İzmir'de Belçika maçına hazırlanıyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde yarınki Belçika sınavı öncesi TFF Hasan Doğan tesislerinde son antrenmanını tamamladı; İzmir'e bugün hareket edilecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milliler İzmir'de Belçika maçına hazırlanıyor

Milliler İzmir'de Belçika maçına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında yarın İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Çalışma TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

antrenmanda neler yapıldı:

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık şekilde başladı ve ekip ısınma hareketleriyle çalışmaya girişti. Antrenman 5'e 2 pas uygulamalarıyla sürerken, kapalı bölümde Belçika karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

sakatsızlık, kadro ve maç öncesi program:

Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel programı doğrultusunda sahada çalıştı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Milliler, saat 15.00'te İzmir'e hareket edecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile oyuncu Enes Ünal, saat 18.00'de maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Teknik ekip çalışmaları taktik ve maç içi rollere odakladı; hazırlıkların İzmir'deki buluşmada son rötuşları tamamlamaya yönelik olduğu belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında yarın İzmir&#039;de Belçika ile...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında yarın İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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