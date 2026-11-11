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Erzincan bölge finalinde elendi, İzmir biletini Erzurum aldı

GSB 4. Kamu Spor Oyunları bölge finalinde Erzincan kadın voleybol takımı, Erzurum Valiliği'ne 3-0 yenilerek ikinci oldu; Erzurum İzmir'e gitti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzincan bölge finalinde elendi, İzmir biletini Erzurum aldı

Erzincan bölge finalinde Erzurum'a 3-0 mağlup oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan'ı temsil eden kadın voleybol takımı, final maçında beklenen performansı gösteremedi.

maç özeti:

Erzurum'da oynanan final karşılaşmasında rakibi karşısında setleri alamayan Erzincan ekibi, 3-0 skoruyla galip gelemedi ve müsabakayı kaybetti. Sahada çekişmeli anlar yaşanmasına rağmen set kontrolünü sağlayamayan Erzincan, bölge finalini ikinci sırada tamamladı.

izmir finalleri vizesi:

Bu sonuçla Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu ve İzmir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Erzincanlı sporcuların turnuvadaki ikinci sıra derecesi, kent adına önemli bir başarı olarak kayda geçti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN İLLER ARASI VOLEYBOL...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN İLLER ARASI VOLEYBOL BÖLGE FİNALLERİ'NDE ERZİNCAN'I TEMSİL EDEN KADIN VOLEYBOL TAKIMI, FİNAL MÜSABAKASINDA ERZURUM VALİLİĞİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NA 3-0 MAĞLUP OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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