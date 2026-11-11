Dolar 50,2283 +0,02%
Euro 55,9606 -0,25%
Bist 11.741,40 +0,68%
Altın Gram 6.552,52 +0,68%
EUR/USD 1,1140 -0,25%
Brent Petrol 92,66 +1,28%
--°

Tuzla'da dayanışma kortta buluştu: LÖSEV yararına tenis turnuvası sona erdi

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen LÖSEV yararına tenis turnuvası 96 sporcunun katılımıyla tamamlandı; dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tuzla'da dayanışma kortta buluştu: LÖSEV yararına tenis turnuvası sona erdi

Turnuva özeti

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen ve LÖSEV yararına yapılan özel tenis turnuvası sona erdi. Double kadınlar ve double erkekler kategorilerinde toplam 96 sporcu mücadele etti ve dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

amaç ve atmosfer

Turnuva, şampiyonluk mücadelesinin ötesinde lösemili çocuklara destek amacıyla organize edildi. Kortlarda rekabet kadar farkındalık ve dayanışma ön plandaydı. Final karşılaşmalarını İstanbul LÖSEV Anadolu İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, protokol üyeleri ve sporcuların yanı sıra çok sayıda izleyici takip etti.

Double kadınlarda ikinci olan Şeyma Uğur Öztürk, turnuva hakkında şunları söyledi: "LÖSEV yararına düzenlenen turnuvada yer almak ve dereceye girmek çok mutlu edici. Geçen yıl da katılmıştık, çok güzel bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Mücadele eden çocuklarımızla da bir araya geldik; işin içinde bir yarar ve LÖSEV olunca atmosfer çok daha farklı ve anlamlı oluyor. Tuzla Belediyesi’ne bu anlamlı organizasyon için çok teşekkür ederiz."

kategoriler ve sonuçlar

Double kadınlar kategorisinde birinciliği Esin Küperoğlu - Mahide Çağla Özay çifti elde etti. İkincilik Ayşegül Akyol - Şeyma Uğur Öztürk çiftinin olurken, üçüncülüğü Merve Ayça Aslan - Meltem Kılıçkaya çifti aldı.

Double erkekler kategorisinde ise birinciliği Ziya Demir - Saip Sezer çifti kazandı. İkinci sırada Efe Kara - Engin Öztürk, üçüncü sırada ise Kadir Selimoğlu - Samet Yücel çifti yer aldı.

tören ve kapanış

Tören sırasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür edildi. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl turnuvanın başarısına ve toplumsal etkisine dikkat çekerek emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Etkinlik, sporun birleştirici gücüyle toplumsal dayanışmaya katkı sağladı.

TUZLA BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA LÖSEV YARARINA...

TUZLA BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA LÖSEV YARARINA DÜZENLENEN ÖZEL TENİS TURNUVASI SONA ERDİ. DOUBLE KADINLAR VE DOUBLE ERKEKLER KATEGORİLERİNDE 96 SPORCUNUN MÜCADELE ETTİĞİ TURNUVADA, DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turbeldak'la kurudere-karagöl'de Atatürk için 13 kilometrelik anma yürüyüşü
images

Atça Arena'da Yörük geleneği canlanıyor: pehlivan boğalar 15 Kasım'da arenada
images

Denizli'de dünya şampiyonu Güzin Karakaşlı ile söyleşi
images

Gediz'de Avrupa madalyalı karateciler başkan Akel'le bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uyuşturucu operasyonunda 274 adet Lyrica ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

okul çevresinde sağlıklı gıda için sıkı denetim

Öğretmenler koruyucu aile hizmetlerini yakından tanıdı

Silah ticaretine operasyon: Gaziantep merkezli 11 ilde 17 kişi gözaltında

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi