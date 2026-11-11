Tuzla'da dayanışma kortta buluştu: LÖSEV yararına tenis turnuvası sona erdi

Turnuva özeti

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen ve LÖSEV yararına yapılan özel tenis turnuvası sona erdi. Double kadınlar ve double erkekler kategorilerinde toplam 96 sporcu mücadele etti ve dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

amaç ve atmosfer

Turnuva, şampiyonluk mücadelesinin ötesinde lösemili çocuklara destek amacıyla organize edildi. Kortlarda rekabet kadar farkındalık ve dayanışma ön plandaydı. Final karşılaşmalarını İstanbul LÖSEV Anadolu İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, protokol üyeleri ve sporcuların yanı sıra çok sayıda izleyici takip etti.

Double kadınlarda ikinci olan Şeyma Uğur Öztürk, turnuva hakkında şunları söyledi: "LÖSEV yararına düzenlenen turnuvada yer almak ve dereceye girmek çok mutlu edici. Geçen yıl da katılmıştık, çok güzel bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Mücadele eden çocuklarımızla da bir araya geldik; işin içinde bir yarar ve LÖSEV olunca atmosfer çok daha farklı ve anlamlı oluyor. Tuzla Belediyesi’ne bu anlamlı organizasyon için çok teşekkür ederiz."

kategoriler ve sonuçlar

Double kadınlar kategorisinde birinciliği Esin Küperoğlu - Mahide Çağla Özay çifti elde etti. İkincilik Ayşegül Akyol - Şeyma Uğur Öztürk çiftinin olurken, üçüncülüğü Merve Ayça Aslan - Meltem Kılıçkaya çifti aldı.

Double erkekler kategorisinde ise birinciliği Ziya Demir - Saip Sezer çifti kazandı. İkinci sırada Efe Kara - Engin Öztürk, üçüncü sırada ise Kadir Selimoğlu - Samet Yücel çifti yer aldı.

tören ve kapanış

Tören sırasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür edildi. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl turnuvanın başarısına ve toplumsal etkisine dikkat çekerek emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Etkinlik, sporun birleştirici gücüyle toplumsal dayanışmaya katkı sağladı.

TUZLA BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA LÖSEV YARARINA DÜZENLENEN ÖZEL TENİS TURNUVASI SONA ERDİ. DOUBLE KADINLAR VE DOUBLE ERKEKLER KATEGORİLERİNDE 96 SPORCUNUN MÜCADELE ETTİĞİ TURNUVADA, DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI.