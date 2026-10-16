Başkentten serin bir hatıra: Kızılcahamam’da Ankara ayazı kolonyası

Ankara ayazı kolonyaya dönüştü

Kızılcahamam’da faaliyet gösteren Famous Kolonya tarafından geliştirilen Ankara Ayazı kolonyası, başkentin sert soğuğuyla özdeşleşen ayaz hissini ferahlatıcı bir koku olarak şişeliyor. Ürün, Kızılcahamam’daki mağazada satışa sunularak başkentten hatıra arayan ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Fikrin arkasındaki isim:

İşletmeciliğini Salih Ünlü’nün yaptığı Famous Kolonya, başkentin kendine özgü ikliminden esinlenerek farklı bir kolonya sunmayı amaçladı. Ünlü, projenin tanıtımında şu ifadeleri kullandı: "Ankara deyince herkesin aklına ilk gelen şeylerden biri o meşhur ayazdır. Biz de Famous Kolonya olarak bu simgeyi hem esprili hem de ferahlatıcı bir kokuyla harmanlamak istedik. Kızılcahamam’daki mağazamızda satışa sunduğumuz ‘Ankara Ayazı’ kolonyamız kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Ankara’dan hatıra götürmek isteyenler için de oldukça özgün bir alternatif oldu."

Belediyeden destek:

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ürünü inceleyerek yerel girişimin ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı. Acar, "Ankara’mızın simgesi haline gelen ayazını, Kızılcahamam’da böylesine ferahlatıcı bir ürüne dönüştüren Salih Ünlü kardeşimi ve Famous Kolonya ailesini tebrik ediyorum. İlçemizin turizm potansiyeline ve tanıtımına renk katan bu tür özgün girişimleri yürekten destekliyoruz" sözleriyle desteğini dile getirdi.

Satış ve ilgi:

Ankara Ayazı kolonyası, Kızılcahamam’daki satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Ürünün kendine özgü adı ve konsepti, başkentten farklı bir hatıra arayanlara alternatif sunarken, yerel üretimin ve küçük işletmelerin tanıtımına katkı sağlaması bakımından da önem taşıyor.

ANKARA'NIN SERT SOĞUĞUYLA ÖZDEŞLEŞEN MEŞHUR "ANKARA AYAZI", KIZILCAHAMAM'DA KOLONYAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.