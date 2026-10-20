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Sarı-lacivertler hızlı başladı: Fenerbahçe 15 dakikada 2-1 önde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk ediyor; maçın ilk 15 dakikasını ev sahibi takım 2-1 üstün tamamladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sarı-lacivertler hızlı başladı: Fenerbahçe 15 dakikada 2-1 önde

Sarı-lacivertler hızlı başladı: Fenerbahçe 15 dakikada 2-1 önde

Maçın ilk bölümü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile geçti ve karşılaşma hâlen devam ediyor.

Oyunun seyri ve olası etkileri

Erken dakikalarda iki takım da tempoyu yükseltti; Fenerbahçe'nin aldığı erken üstünlük maçın ritmini belirledi. Bu tür hızlı başlangıçlar hem psikolojik üstünlük sağlar hem de rakibin oyunu kurma şansını sınırlar. Ancak maçın henüz başlangıcında olması, sonucu kesinleştirmiyor ve geri kalan bölümde taktiksel ayarlamalar ile savunma-darbe analizleri belirleyici olacaktır.

Karşılaşma devam ederken, tur umutları ve grup içi dengeler için elde edilen avantajın korunması önemli olacak; sonucun netleşmesi için maçın tamamlanması gerekiyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 3. HAFTASINDA FENERBAHÇE, ÇEKYA EKİBİ SLAVİA PRAG&#039;I KONUK EDİYOR....

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA FENERBAHÇE, ÇEKYA EKİBİ SLAVİA PRAG'I KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK 15 DAKİKASI SARI-LACİVERTLİLERİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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