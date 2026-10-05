Dolar 49,1530 +0,09%
Euro 55,1354 -0,23%
Bist 12.479,40 +1,71%
Altın Gram 6.619,90 +0,64%
EUR/USD 1,1212 -0,40%
Brent Petrol 102,54 +0,28%
--°

Başmakçı'da hünnap üretimi alternatif tarımı güçlendiriyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 2019'dan beri hünnap yetiştiren Şahin Kurum'un bahçesinde hasat öncesi kontroller yapıp üretimi değerlendirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Başmakçı'da hünnap üretimi alternatif tarımı güçlendiriyor

Başmakçı'da saha incelemesi:

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen saha çalışmaları kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, 2019'dan bu yana hünnap yetiştiren üretici Şahin Kurum'a ait bahçede incelemelerde bulundu.

Saha çalışmasının amacı:

Çalışmaların temel hedefi, bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasını desteklemek ve üretim alanlarının gelişimini yerinde takip etmektir. Bu kapsamda yapılan ziyaretlerde, hasat öncesi hazırlıkların bir parçası olarak hastalık ve zararlı kontrollerine öncelik verildi.

Teknik ekipler; ağaç sağlığı, ürün durumu ve çevresel koşullar gibi kriterleri değerlendirerek üretim sürecine ilişkin notlar aldı ve gerekli kayıtları tuttu.

Gözlemler ve üretici deneyimi:

Hünnap, kendine özgü aroması, besin değeri ve farklı kullanım alanlarıyla Başmakçı'da tarımsal çeşitliliğe katkı sağlayan alternatif ürünler arasında yer alıyor. İncelemede hünnap ağaçlarının genel durumu ve ürünlerin hasada hazırlık aşaması yerinde değerlendirildi.

Üreticinin uzun soluklu uygulamaları ve teknik personelin yaptığı düzenli kontroller, bahçedeki üretim koşullarının izlenmesine olanak tanıyor. Bu tür saha çalışmaları, alternatif ürünlerin yaygınlaşmasının yanı sıra bölgedeki üretim alanlarının gelişimini takip etmek için de önem taşıyor.

Başmakçı'daki hünnap üretimi, bölgedeki tarımsal çeşitliliğin somut bir örneği olarak öne çıkıyor ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayan uygulamalar açısından izlenmeye devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA...

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA HÜNNAP ÜRETİMİ YAPILAN BAHÇEDE İNCELEMELERDE BULUNULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pandemi hazırlığında kapsayıcılık ön plana çıktı: KUISCID uluslararası lansmanda...
images

Komando eğitimleriyle somalili personelin saha yetenekleri güçlendirildi
images

Pancar Deposu'nda küratörlük konuşmaları: kenti odağa alan yeni söyleşi dizisi
images

Öğretmenlerin ilk yardım becerileri uygulamalı eğitimle tazelendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pandemi hazırlığında kapsayıcılık ön plana çıktı: KUISCID uluslararası lansmanda Türkiye'yi temsil etti

Ege lezzetleri Selimiye'de festival coşkusu yarattı

yasin kol: MASAK kayıtlarına ve bahis iddialarına ilişkin suçlamaları reddetti

Artuklu'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin üç şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip