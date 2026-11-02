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Anestezisiz girişimle 85 yaşındaki hastanın aort anevrizması onarıldı

Zonguldak Ereğli'de 85 yaşındaki hastanın aort anevrizması, genel anestezi uygulanmadan kasık damarından ilerletilen stent greftle EVAR ile onarıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Anestezisiz girişimle 85 yaşındaki hastanın aort anevrizması onarıldı

Anestezisiz girişimle 85 yaşındaki hastanın aort anevrizması onarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 85 yaşındaki bir hastanın aort damarındaki genişleme (anevrizma), genel anestezi uygulanmadan gerçekleştirilen müdahaleyle onarıldı. Operasyonu, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Gür ve ameliyat ekibi gerçekleştirdi.

Müdahale ve kullanılan yöntem:

Uygulanan işlem, Endovasküler Aort Onarımı (EVAR) olarak tanımlandı. Müdahalede, hastaya anestezi verilmeden kasık damarlarından ilerletilen özel bir stent greft sistemi yerleştirildi. Bu yaklaşım, açık cerrahiye kıyasla büyük kesiler yapılmadan aort bölgesine ulaşılmasını sağladı.

Neden tercih edildi ve takip:

Hastanenin açıklamasında, EVAR yönteminin yüksek risk taşıyan veya ileri yaştaki hastalarda alternatif oluşturduğu belirtildi. Doç. Dr. Ali Kemal Gür, tedavi kararının hastanın damar yapısı ve genel sağlık durumu değerlendirilerek verildiğini vurguladı. Operasyonun ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve takip sürecinin sürdüğü bildirildi.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE 85 YAŞINDAKİ BİR HASTANIN AORT DAMARINDAKİ GENİŞLEME (ANEVRİZMA)...

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE 85 YAŞINDAKİ BİR HASTANIN AORT DAMARINDAKİ GENİŞLEME (ANEVRİZMA), GENEL ANESTEZİ UYGULANMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ENDOVASKÜLER İŞLEMLE TEDAVİ EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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