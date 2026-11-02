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Büyükçekmece meclisinde Yeni Parti'ye geçen üyeler için komisyon seçimi

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'ye geçen üyelerin ardından kasım toplantısında komisyon üyelikleri yeniden belirlendi ve seçimleri yapıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Büyükçekmece meclisinde Yeni Parti'ye geçen üyeler için komisyon seçimi

Büyükçekmece meclisinde komisyon üyelikleri yenilendi

Büyükçekmece Belediye Meclisi, kasım ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katılan üyelerin meclis içindeki dağılımı dikkate alınarak komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.

toplantıda öne çıkan konular:

Gündemde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mesajların okunmasının ardından diğer maddeler müzakere edilip karara bağlandı; bazı konular ise ilgili komisyonlara sevk edildi. Toplantıda söz alanlar arasında Yeni Parti Grubu adına Tarık Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı adına ise Mustafa Yazıcı yer aldı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundular.

yenilenen komisyon dağılımı:

Partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye geçen üyelerin ardından yapılan oylamalar sonucunda komisyonlardaki yeni atamalar şu şekilde oluştu: Plan ve Bütçe Komisyonu: Orhan Şahin, Seçkin Sarı. İmar Komisyonu: Tarık Erdoğan, Kerem Ereke. Ulaşım ve Trafik Komisyonu: Hakan Küçük, Mustafa Büyükyılmaz. Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu: Ayşe Banu Eraslan, Seçkin Sarı. Hukuk Komisyonu: Hilmican Demir, Alev Orak. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Ceren Gökçe Yatmaz, Fatih Çınar. Gençlik ve Spor Komisyonu: Selahattin Öner. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Handan Yavuzbilge, Orhan Şahin. Tarife Komisyonu: Nurcan Kalaycı, Orhan Şahin. Harita Komisyonu: Kerem Ereke. Dezavantajlılar Komisyonu: Selahattin Öner, Handan Yavuzbilge. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Ayşe Banu Eraslan, Kerem Ereke. Temel Haklar Komisyonu: Hakan Küçük, Selahattin Öner. Çocuk Hakları Komisyonu: Nurcan Kalaycı, Hilmican Demir. Göç ve Yabancılar Komisyonu: Ceren Gökçe Yatmaz, Alev Orak. Afet ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Komisyonu: Tarık Erdoğan, Kerem Ereke.

Meclisteki bu değişiklik, Yeni Parti'ye geçen üyelerin yer aldığı komisyonlarda söz hakkı ve temsil dengelerini yeniden şekillendirirken, ilgili komisyonların çalışmalarının önümüzdeki dönemde nasıl etkileneceği yakından izlenecek.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİSİ&#039;NDE YENİ PARTİ&#039;YE GEÇEN ÜYELER İÇİN KOMİSYON SEÇİMLERİ...

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİSİ'NDE YENİ PARTİ'YE GEÇEN ÜYELER İÇİN KOMİSYON SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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