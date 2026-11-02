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Demirtaş Sakarya'ya modern kapalı pazar ve yenilenen ulaşım altyapısı

Osmangazi Belediyesi 2.550,55 m²'lik Demirtaş Sakarya kapalı pazarını tamamladı; çevre yollar 660 ton asfaltla yenilendi. Açılış 4 Kasım Çarşamba 11.00'de.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Demirtaş Sakarya'ya modern kapalı pazar ve yenilenen ulaşım altyapısı

Demirtaş Sakarya kapalı pazarında sona gelindi

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki mahallerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Demirtaş Sakarya Mahallesi'ne kazandırılan kapalı pazar alanının inşası tamamlandı; çevresindeki ulaşım yolları da eş zamanlı olarak yenilendi. Proje, hem vatandaşlar hem de esnaf için daha konforlu ve güvenli bir alışveriş alanı sunmayı hedefliyor.

yatırımın kapsamı ve özellikleri:

Yeni kapalı pazar, 2.550,55 metrekarelik bir alana inşa edildi. Modern donanımı ve düzenli satıcı alanlarıyla mahalle sakinlerine daha sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlayacak şekilde tasarlandı. Belediyenin açıklamasına göre proje, mahallelinin günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bölgenin sosyal dokusunu güçlendirecek bir yatırım niteliği taşıyor.

ulaşım ve altyapı çalışmaları:

Pazar alanına erişimi kolaylaştırmak amacıyla yürütülen yol yenileme çalışmaları da tamamlandı. Toplam 450 metre uzunluğundaki güzergâhta yürütülen kaplama işinde 660 ton asfalt kullanıldı. Bu sayede alanın çevresindeki imar yolları daha güvenli ve kullanışlı hale gelirken, mahalle ulaşım altyapısında da önemli bir iyileşme sağlandı.

Belediye yetkilileri, projenin mahalle ihtiyaçlarına yanıt veren kalıcı bir hizmet olduğuna dikkat çekiyor. Altyapı düzenlemeleri ve yeni pazar alanı birlikte değerlendirildiğinde, bölgedeki erişim kolaylığı ve ticari hareketlilikte artış bekleniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, projenin tamamlanmasının ardından yapılacak açılış törenine tüm vatandaşları davet etti. Başkan Aydın, belediyenin mahallelere yönelik yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demirtaş Sakarya Mahallemize kazandırdığımız kapalı pazar alanımızla hem hemşehrilerimize modern ve konforlu bir alışveriş ortamı sunuyor hem de esnafımıza daha iyi şartlarda hizmet verme imkanı sağlıyoruz. Çevresindeki yolları da yenileyerek mahallemizin ulaşım altyapısını güçlendirdik. 4 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu güzel yatırımın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."

Açılış töreninin ardından pazar alanı vatandaşların kullanımına sunulacak. Belediyenin çalışmaları, mahalle bazlı ihtiyaçlara odaklanan diğer projelerle birlikte ilçede yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ YATIRIMLARLA VATANDAŞLARIN YAŞAM...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ YATIRIMLARLA VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA VE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA DEMİRTAŞ SAKARYA MAHALLESİ’NE KAZANDIRILAN KAPALI PAZAR ALANININ YAPIMI TAMAMLANIRKEN, ÇEVRESİNDEKİ ULAŞIM YOLLARI DA ASFALTLANARAK YENİLENDİ. BÖLGEYE ÖNEMLİ BİR DEĞER KATACAK PROJE, AÇILIŞININ ARDINDAN VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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