Batı Bengal'de 72 yıllık tapınak Ganj Nehri'ne gömüldü

Tapınağın çöküşü

Batı Bengal kıyısında, 1954 yılında yapılan ve bölge halkı için sembolik değeri olan bir tapınak, nehir kıyısındaki şiddetli erozyonun ardından koruyucu bariyerlerin zarar görmesiyle Ganj Nehri'ne gömüldü. 1954 yapımı ve 72 yıllık bu yapı, nehrin taşıdığı toprak kayıpları sonucu ayakta tutulamaz hale geldi.

Erozyonun rolü:

Kıyı boyunca ilerleyen aşırı erozyon, taş ve topraktan oluşan koruyucu bariyerlerin aşınmasına neden oldu. Bariyerlerin zarar görmesiyle tapınak temel desteğini yitirerek nehre çöktü; bu süreç, yapının bulunduğu konumun nehir dinamiklerine karşı savunmasız olduğunu gösterdi.

Bölge tepkisi ve endişeler:

Olay, yerel sakinlerde büyük bir şaşkınlık yarattı ve tarihi yapıların nehir erozyonuna karşı savunmasızlığı konusunda yeni kaygılar doğurdu. Çöküş, koruma önlemleri ve kıyı erozyonunun izlenmesi ihtiyacına dair tartışmaları alevlendirdi; bölgedeki benzer yapıların durumunun değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde nehir kıyısındaki şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin zarar görmesi sonucu 1954 yılında inşa edilen tapınak Ganj Nehri'ne çökerek sulara gömüldü.