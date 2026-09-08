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Kışa sporla hazırlık: Yunusemre'de 9 branşlı kış spor okulları başladı

Yunusemre Belediyespor kış spor okullarında 9 branşta eğitim verecek; kurslar 19-20 Eylül'de başlayacak, kayıtlar ve bilgiler online sistemde.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kışa sporla hazırlık: Yunusemre'de 9 branşlı kış spor okulları başladı

Kışa sporla hazırlık: Yunusemre'de 9 branşlı kış spor okulları başladı

Yunusemre Belediyespor, yaz dönemi çalışmalarının ardından kış spor okulları için kayıtları açtı. Kulüp, kış döneminde de çocuklar ve kadınların sporla buluşmasını sağlayarak hem yeni yetenekleri keşfetmeyi hem de düzenli spor alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor.

Hangi branşlar var:

Programda futbol, voleybol, basketbol, cimnastik, okçuluk, badminton, tenis, satranç ve kadın yüzme olmak üzere toplam 9 branş bulunuyor. Kurslar farklı yaş gruplarına göre uzman antrenörler eşliğinde planlanarak katılımcıların seviyelerine göre eğitimler düzenlenecek.

Kayıt, tarih ve kulübün hedefleri:

Kurslar 19-20 Eylül tarihlerinde başlayacak. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, faaliyetleri yılın tamamına yaydıklarını ve önceliklerinin çocuklara hareketli, üretken bir yaşam alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade etti. Kanik, her çocuğun profesyonel sporcu olmasının gerekmediğini; önemli olanın sporu yaşam biçimi haline getirmek olduğunu vurguladı.

Ayrıca yetenek ve istek gösteren sporcuların kulübün altyapısına alınarak gelişimlerinin destekleneceği belirtildi. Yaz dönemindeki yoğun ilginin ardından kış okullarında da yüksek katılım beklendiği ve kurslara katılacak herkese başarı dilekleri iletildi.

Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için kulübün online kayıt sistemi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR&#039;UN KIŞ SPOR OKULLARI KAYITLAR BAŞLADI. 9 FARKLI BRANŞTA DÜZENLENECEK...

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR'UN KIŞ SPOR OKULLARI KAYITLAR BAŞLADI. 9 FARKLI BRANŞTA DÜZENLENECEK EĞİTİMLERLE ÇOCUKLAR VE KADINLAR KIŞ DÖNEMİNDE DE SPORLA BULUŞACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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