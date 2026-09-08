Bozyazı'da seralardan ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Yangının başladığı nokta

Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Akdam mevkiinde, seraların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kıvılcımlar kısa sürede çevredeki ağaçlık bölgeye ulaştı ve alevler hızla yayıldı.

Müdahale çalışmaları

İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadelede havadan ve karadan müdahale devam ediyor; ekipler alevleri kontrol altına almak için koordineli çalışma yürütüyor.

Çalışmaların öncelikleri

Ekiplerin önceliği yerleşim ve sera alanlarını korumak ile yangının ormanlık alanda daha geniş alana yayılmasını önlemek olarak belirlendi. Müdahale süreci rüzgârın yönüne göre şekilleniyor ve ekipler alevlerin seyrini takip ederek müdahaleyi yoğunlaştırıyor.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜRKEN, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.