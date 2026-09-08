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Bozyazı'da seralardan ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Bozyazı Tekeli Mahallesi Akdam'da seralar bölgesinde çıkan yangın rüzgârla ormana sıçradı; ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:38

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozyazı'da seralardan ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Yangının başladığı nokta

Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Akdam mevkiinde, seraların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kıvılcımlar kısa sürede çevredeki ağaçlık bölgeye ulaştı ve alevler hızla yayıldı.

Müdahale çalışmaları

İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadelede havadan ve karadan müdahale devam ediyor; ekipler alevleri kontrol altına almak için koordineli çalışma yürütüyor.

Çalışmaların öncelikleri

Ekiplerin önceliği yerleşim ve sera alanlarını korumak ile yangının ormanlık alanda daha geniş alana yayılmasını önlemek olarak belirlendi. Müdahale süreci rüzgârın yönüne göre şekilleniyor ve ekipler alevlerin seyrini takip ederek müdahaleyi yoğunlaştırıyor.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜRKEN, EKİPLERİN HAVADAN VE...

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜRKEN, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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