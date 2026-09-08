Kovalarla müdahale: köylüler otluk alandaki yangını kontrol altına aldı

Gölbaşı'nda otluk yangını köylülerin çabasıyla söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı Köyü Karaçukur mevkiinde bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Bölge sakinleri alevleri fark eder etmez müdahale için toplandı.

köylülerin müdahalesi:

Yangına ilk müdahale, köylüler tarafından imece usulü ile kova kova su taşınarak yapıldı. Vatandaşlar, alevlerin etrafa sıçramasını engellemek amacıyla koordineli bir şekilde çalıştı ve yangına doğrudan su ile müdahale edildi.

yangının kontrol altına alınması:

Kovalarla taşınan sularla alevlere müdahale eden köylülerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma veya resmi açıklama haberde yer almamaktadır.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KÖYLÜLER TARAFINDAN KOVALARLA TAŞINAN SUYLA SÖNDÜRÜLDÜ.