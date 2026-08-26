Batıkent'te sokak çıkışında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sokaktan çıkan motosiklet ile yolda seyreden otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Cevizli Sokak yönünden çıkan S.T. (18) idaresindeki 26 AOV 370 plakalı motosiklet, Kapıkule Sokak üzerinde seyir halinde bulunan R.A. yönetimindeki 26 AFU 704 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.