Batman-Hasankeyf kara yolunda tek aracın karıştığı kaza: sürücü öldü

kaza yerinde ilk müdahale:

Batman-Hasankeyf karayolunun Çeşmebaşı köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır yol kenarındaki boş araziye savruldu. Olayda, 44 yaşındaki Mesut Geçit yaşamını yitirdi.

müdahale ve sonraki işlemler:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde Mesut Geçit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün kullandığı tırın plakasının 73 ABB 408 olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; yetkililer, olayın aydınlatılması için trafik ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili resmi raporlar tamamlandıkça kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

BATMAN-HASANKEYF KARAYOLUNDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN TIR'IN TARLAYA SAVRULMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 44 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ MESUT GEÇİT HAYATINI KAYBETTİ.