Batman Petrolspor ağır mağlubiyeti kabul etti: Selçuk Şahin'in net mesajı

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Bodrum FK'ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca rakibin pozisyonları gole çevirdiğini ve takımın çok sayıda gol fırsatı kaçırdığını belirten teknik direktör Selçuk Şahin, mağlubiyetin ağır olduğunu söyledi.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Basın toplantısında Şahin, "Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu" ifadelerini kullandı. Maçtaki savunma hataları ve bitiricilik sorununu vurgulayan Şahin, "Geldikleri hemen hemen her pozisyonu gole çevirdiler. 5 şuttan 4 gol yedik. Biz de inanılmaz goller kaçırdık" diye konuştu. Ayrıca Bodrumspor'u kutladığını belirtti.

gelecek hedef ve sorumluluklar:

Şahin, hedeflerin yukarıda olduğunu ve bu tür ağır skorların kabul edilemez olduğunu söyledi. "Biz büyük takım olmak istiyorsak, böyle mağlubiyetler yaşamamamız gerekiyor" diyen teknik direktör, oyuncuların mücadele ve isteğinden memnun olduğunu ancak "sadece çok basit hatalar yaptık ve inanılmaz goller kaçırdık" şeklinde değerlendirme yaptı.

Son olarak Şahin, önlerindeki Bursaspor maçına odaklanacaklarını vurguladı: "Telafi edeceğimiz çok önemli bir Bursaspor maçı var önümüzde. Evet şu an düştük, yerdeyiz ama kalkacağız. Bu hafta önümüzdeki maçı kazanmak için her şeyi yapacağız." Şahin, gecenin kendileri için kötü geçtiğini sözlerine ekledi.

SELÇUK ŞAHİN; BİZE YAKIŞMAYAN BİR MAĞLUBİYET OLDU