Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Batman'da balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir Dilek hayatını kaybetti

Batman'da Pazaryeri Mahallesi'nde balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir Dilek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir Dilek hayatını kaybetti

Batman'da balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir Dilek hayatını kaybetti

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin ikinci katından düşen 3 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Mehir Dilek henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin ikinci katındaki balkondan dengesini kaybederek sert zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Sağlık müdahalesi ve hastane süreci:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde bulunan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Küçük Mehir, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı; doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma, düşüşün nedeninin ve olayın tüm ayrıntılarının tespit edilmesine yönelik yürütülüyor.

Yaşanan kayıp, ailenin ve bölge halkının derin üzüntüsüne neden oldu; yetkililer sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak açıklamalara ilişkin bilgi vereceklerini bildirdi.

BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta yoldan çıkan araç bahçe duvarını aştı, sürücü hafif yaralandı
images

iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
images

Adıyaman'da otogar yakınında grup saldırısı: genç darp edildi
images

Arnavutköy'de rüzgâr etkisindeki orman yangını hava desteğiyle kontrol altına al...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zamanında müdahale sepsiste yaşam şansını artırıyor

Ayvalık'ta yoldan çıkan araç bahçe duvarını aştı, sürücü hafif yaralandı

Ayvalık’ta kurtuluş coşkusu parkurlarda: şampiyonlar ödüllerini aldı

Okullar açılmadan Bursa'nın geçit-bademli hattı çift yönlü trafiğe kavuştu

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı