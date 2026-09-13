Batman'da balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir Dilek hayatını kaybetti

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin ikinci katından düşen 3 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Mehir Dilek henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin ikinci katındaki balkondan dengesini kaybederek sert zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Sağlık müdahalesi ve hastane süreci:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde bulunan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Küçük Mehir, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı; doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma, düşüşün nedeninin ve olayın tüm ayrıntılarının tespit edilmesine yönelik yürütülüyor.

Yaşanan kayıp, ailenin ve bölge halkının derin üzüntüsüne neden oldu; yetkililer sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak açıklamalara ilişkin bilgi vereceklerini bildirdi.

BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ