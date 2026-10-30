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Batman'da Beşiri operasyonunda 5 aydır aranan Y.E. tutuklandı

Batman'da 29 Ekim'de düzenlenen operasyonda hakkında 31 yıl kesinleşmiş ceza bulunan ve 5 aydır firari olan Y.E. gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da Beşiri operasyonunda 5 aydır aranan Y.E. tutuklandı

jandarma operasyonunda yakalama

Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim'de aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari olarak aranan Y.E.'yi yakaladı.

suçlama ve gözaltı

Kayıtlara göre Y.E. hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arama kararı bulunuyordu. Şahıs, yürütülen operasyon sonucu gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

adli süreç ve teslim

Gözaltı işlemlerinin ardından Y.E. mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BATMAN’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, HAKKINDA...

BATMAN’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, HAKKINDA 31 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 5 AYDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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