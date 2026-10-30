Dolar 49,9440 +0,07%
Euro 55,7579 -0,04%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.269,59 -3,15%
EUR/USD 1,1159 -0,19%
Brent Petrol 113,50 +2,44%
--°

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit

UNESCO "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanlı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, vefatının birinci yılında Ulu Cami'de düzenlenen mevlit ve dualarla anıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit

Kütahya'da, UNESCO "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına sahip çini ustası Hamza Üstünkaya vefatının birinci yılında Ulu Cami'de düzenlenen bir programla anıldı. Geçen yıl 79 yaşında hayata veda eden sanatçının anma törenine ailesi, yetiştirdiği öğrenciler, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında neler yaşandı:

Program, camide okunan mevlit ve dualarla başladı. İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal tarafından edilen duaların ardından merhumun kızı Gülseren Öztuğcu Üstünkaya kısa bir konuşma yaptı. Üstünkaya, babasının yokluğunun hâlâ her an hissedildiğini, bir yılın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını ve babasının eserlerinin yaşatılmasının aile için taşıdığı önemi vurguladı. Konuşmasında, programı onurlandıranlara ve anma törenine katılan protokole teşekkür etti; aralarında Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın da bulunduğu isimleri anarak minnettarlığını dile getirdi.

Sanatsal miras ve öne çıkan eserler:

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Üstünkaya'nın Kütahya çini ekolüne getirdiği özgün teknikler, desenler ve fırınlama yöntemleriyle hem yerel hem uluslararası alanda önemli katkılar sunduğunu belirtti. Rektör, Üstünkaya’nın çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini, mütevazı kişiliği ve sohbetleriyle çevresinde iz bıraktığını söyledi ve sanatçının adının genç kuşaklara ilham vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kızıltoprak, Üstünkaya'nın sanat yaşamındaki en dikkat çeken çalışmalardan birinin çapı 120 santimetre olan çini tabak olduğunu hatırlattı. Daha önceki büyük tabakların 102 santimetre olduğunu aktaran Rektör, bu eserin Üstünkaya'nın kendi rekorunu geliştirdiğini ve dünyanın en büyük çini tabağı olarak öne çıktığını belirtti. Çalışmanın üniversite atölyesinde, sanatçının kızı Gülseren Öztuğcu Üstünkaya ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini; desen çizimi, fırınlama ve sırlamanın bizzat merhum tarafından yapıldığını vurguladı.

Ayrıca Rektör, söz konusu çini tabağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildiğini anlattı; eserin takdiminin Üstünkaya'yı mutlu ettiğini söyledi ve sanatçının ortaya koyduğu eserlerin onun adını yaşatacağını dile getirdi.

Program, merhumun ruhuna edilen duaların ardından sona erdi. Anma törenine DPÜ öğretim üyeleri, çini sanatçıları, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; kent protokolü anmada hazır bulundu. Katılımcılar, Üstünkaya'nın bıraktığı eserlerin ve yetiştirdiği öğrencilerin onun adını gelecek kuşaklara taşıyacağına dikkat çekti.

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ HAMZA ÜSTÜNKAYA, VEFATININ BİRİNCİ YILINDA DUALARLA ANILDI

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ HAMZA ÜSTÜNKAYA, VEFATININ BİRİNCİ YILINDA DUALARLA ANILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum’da kültür günleri başladı: yayınevleri, yazarlar ve Osmanlı arşivleri okur...
images

Erzincan’ın üretim hikâyeleri iki kareyle uluslararası sergide
images

Kağıthane'de 1889 tarihli köy karakolu vefa konağı oldu
images

Tekirdağ’da sonbahar çimlere kahverengi örtü serdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayvalık'ta zeytin hasadı ve kültürel miras festivalle vurgulandı

Havza'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaymakam Hökelekli Üzümlü'de pancar hasadını üreticilerle yerinde değerlendirdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat