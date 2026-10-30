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Bursa'da merdiven altı sigara üretimine baskın: binlerce makaron ve paket ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 627 bin 8 makaron, 243 kg kıyılmış tütün ve 2 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da merdiven altı sigara üretimine baskın: binlerce makaron ve paket ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik takip ve fiziki denetimler sonucu Osmangazi ilçesindeki "merdiven altı" depolarda sigara kâğıtlarına tütün doldurularak usulsüz üretim yapıldığı ve yurt dışından getirilen gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.

ele geçirilen malzemeler ve hukuki süreç:

Belirlenen depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 627 bin 8 adet makaron, 243 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ile 2 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarına karışan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı ve benzer yöntemlerle üretim yapan yerlerin tespit edilerek faaliyetlerinin engelleneceğini bildirdi.

BURSA’DA KAÇAK TÜTÜN VE SİGARA ÜRETİMİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, 627 BİN 8 ADET MAKARON...

BURSA’DA KAÇAK TÜTÜN VE SİGARA ÜRETİMİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, 627 BİN 8 ADET MAKARON, 243 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN VE 2 BİN 230 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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