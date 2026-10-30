Mersin'de torbacı operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

operasyon detayları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Polis ekiplerinin çalışması sonucu hedef şahıslar tespit edilerek operasyon düzenlendi.

şüphelilerin yakalanması:

Operasyon kapsamında izlenen ve yakalanan iki şüpheli, Y. K. ile H.B., olay yerinde gözaltına alındı. Ekiplerin dikkatli takibi ve eş zamanlı müdahalesiyle her iki zanlının yakalanması sağlandı.

ele geçirilen maddeler ve adli süreç:

Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen iki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA POLİS TARAFINDAN YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİ 2 ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI.