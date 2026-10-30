Belediye başkanının ilk müdahalesi hayat kurtarmaya çalıştı: Serik'te yaya geçidinde kaza

Antalya'nın Serik ilçesinde, Orta Mahalle'de D-400 kara yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 07 CBV 126 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Ali Osman Ö., yaya geçidinden geçen Ramazan Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, araçtan inerek yaralılara müdahalede bulundu ve sağlık ekiplerinin gelmesine kadar durumlarını stabilize etmeye çalıştı.

Sağlık durumları ve sevk:

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralılardan Ramazan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü Ali Osman Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaralıların biri Serik Devlet Hastanesi'ne, diğeri özel bir hastaneye götürüldü.

Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldü; polis ekiplerinin çalışmasının ardından yol kısa sürede yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler olayla ilgili inceleme yapıyor.

Op. Dr. Kadir Kumbul'un olay yerindeki ilk müdahalesi, sağlık ekipleri gelene dek yaralılara zaman kazandırdı ve ekiplerin hastaneye sevk sürecine kadar önemli bir rol oynadı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YAYA GEÇİDİNDE KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ, KAZANIN YAŞANDIĞI SIRADA YOLDAN GEÇEN SERİK BELEDİYE BAŞKANI OP. DR. KADİR KUMBUL YAPTI.