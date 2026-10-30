Dolar 49,9440 +0,07%
Euro 55,7579 -0,04%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.269,59 -3,15%
EUR/USD 1,1159 -0,19%
Brent Petrol 113,50 +2,44%
--°

Belediye başkanının ilk müdahalesi hayat kurtarmaya çalıştı: Serik'te yaya geçidinde kaza

Serik'te yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kişiye ilk müdahaleyi Op. Dr. Kadir Kumbul yaptı; yaralılardan biri ağır durumda.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Belediye başkanının ilk müdahalesi hayat kurtarmaya çalıştı: Serik'te yaya geçidinde kaza

Belediye başkanının ilk müdahalesi hayat kurtarmaya çalıştı: Serik'te yaya geçidinde kaza

Antalya'nın Serik ilçesinde, Orta Mahalle'de D-400 kara yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 07 CBV 126 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Ali Osman Ö., yaya geçidinden geçen Ramazan Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, araçtan inerek yaralılara müdahalede bulundu ve sağlık ekiplerinin gelmesine kadar durumlarını stabilize etmeye çalıştı.

Sağlık durumları ve sevk:

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralılardan Ramazan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü Ali Osman Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaralıların biri Serik Devlet Hastanesi'ne, diğeri özel bir hastaneye götürüldü.

Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldü; polis ekiplerinin çalışmasının ardından yol kısa sürede yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler olayla ilgili inceleme yapıyor.

Op. Dr. Kadir Kumbul'un olay yerindeki ilk müdahalesi, sağlık ekipleri gelene dek yaralılara zaman kazandırdı ve ekiplerin hastaneye sevk sürecine kadar önemli bir rol oynadı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YAYA GEÇİDİNDE KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPMASI...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YAYA GEÇİDİNDE KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ, KAZANIN YAŞANDIĞI SIRADA YOLDAN GEÇEN SERİK BELEDİYE BAŞKANI OP. DR. KADİR KUMBUL YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Havza'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
images

Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
images

Çanakkale'de otobüs motor yangını sonrası kullanılamaz hale geldi
images

Karasu'da teknik ve fiziki takiple hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün hapis cezası bul...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayvalık'ta zeytin hasadı ve kültürel miras festivalle vurgulandı

Havza'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaymakam Hökelekli Üzümlü'de pancar hasadını üreticilerle yerinde değerlendirdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat