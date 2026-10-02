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Batman’da bölge finalinde seslerini duyuran öğrenciler Gaziantep’i Türkiye finallerinde temsil edecek

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Batman’da yapıldı; Gaziantep’ten Feyza Gül Çito ve Abdullah Enes Deniz Türkiye finallerinde yarışacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Batman’da bölge finalinde seslerini duyuran öğrenciler Gaziantep’i Türkiye finallerinde temsil edecek

Batman'da bölge finali tamamlandı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi finali Batman'da gerçekleştirildi. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı kategorilerde mücadele ettiği organizasyonda gençler, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma alanındaki yeteneklerini sergiledi.

kazananlar ve illerin temsil hakları:

Erkek öğrenciler kategorisinde Abdullah Enes Deniz, kız öğrenciler kategorisinde ise Feyza Gül Çito bölge birincisi oldu. Her iki birinci de Gaziantep'ten katıldı ve bu başarıları ile Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Bölge finalinde dereceye giren diğer öğrenciler de madalya ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.

Türkiye finalleri ve ödül töreni:

Feyza Gül Çito Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finalinde, Abdullah Enes Deniz ise Trabzon'da gerçekleştirilecek Türkiye finalinde Gaziantep'i temsil edecek. Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Müftüsü Ahmet Durmuş ve komisyon üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar dilenirken, bölge finali gençlerin ses ve telaffuz becerilerini ön plana çıkaran bir platform olarak değerlendirildi ve katılımcıların ülke genelindeki finaller için motivasyon sağladığı belirtildi.

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE FİNALİ BATMAN’DA YAPILDI

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE FİNALİ BATMAN’DA YAPILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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