Primora Boxing Ludwigshafen'de iki yeni şampiyon çıkardı, bir kemer boşta kaldı

Primora Boxing Ludwigshafen'de geniş katılımlı boks gecesi düzenledi

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde Primora Boxing tarafından düzenlenen 'Chapter One-Fight Night' organizasyonu Friedrich-Ebert-Halle'de gerçekleşti. Etkinlikte toplam 10 profesyonel boks karşılaşması yapıldı ve yaklaşık 2 bin 600 bokssever maçı salondan takip etti. Organizasyona ayrıca 300 VIP davetli katıldı; gecenin özel konukları arasında beş kez dünya şampiyonu olan Roy Jones Jr. da yer aldı. Almanya boks camiasından Hüseyin Cinkara, Emir Ahmatovic, Michael Smolik ve Zeina Nassar gibi isimler de salondaydı.

maç sonuçları ve kemer mücadeleleri:

Gecede iki uluslararası kemer yeni sahibini buldu. IBO International Light Heavyweight kemer mücadelesinde Fedor Michel, Ralfs Vilcans'ı mağlup ederek kemerin yeni sahibi oldu. Ana maçta ise Slawa Spomer, rakibi Faisal Abubakari'yi 7. raunttan önce rakip köşenin havlu atmasıyla yenerek WBA Intercontinental Welterweight şampiyonluğunu kazandı.

IBO International Cruiserweight şampiyonluğu için ringe çıkan İbrahim Diallo ile Shefat İsufi arasındaki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı; bu sonuçla ilgili şampiyonluk kemeri boşta kaldı.

ön plana çıkan anlar ve ringde gerilim:

Gecenin en çarpıcı anlarından biri 23 yaşındaki Özbek boksör Jasurbek Yuldoshev'in performansıydı. Yuldoshev, Amerikalı Jacob Miller'ı ilk rauntta nakavt ederek geceyi erken bitirdi. Ön maçlardan birinde Franklyn Dwomoh, Cristian Villanueva'yı mağlup etti; bu karşılaşmanın ardından ringe çıkan Devrim Gökduman, daha önce mağlup olduğu rakibine rövanş teklif etti. İki boksör arasında yükselen sözlü tartışma sonrası güvenlik görevlileri araya girdi ve gerilim yatıştırıldı.

Primora Boxing'in Almanya'daki ilk büyük organizasyonu olan bu gece sonrası şirket, aralık ayında Köln'de yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Organizasyon yetkilileri, 2027'de Berlin, Frankfurt ve Türkiye'de geceler düzenlemeyi ve uzun vadede Las Vegas'ta etkinlik yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

PRİMORA BOXİNG TARAFINDAN ALMANYA'NIN LUDWİGSHAFEN KENTİNDE DÜZENLENEN "CHAPTER ONE-FİGHT NİGHT" ORGANİZASYONUNDA 10 PROFESYONEL BOKS KARŞILAŞMASI YAPILIRKEN, YAKLAŞIK 2 BİN 600 BOKSSEVER MÜCADELELERİ SALONDAN TAKİP ETTİ.