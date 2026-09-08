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Esenler’de okullar 7/24 izlenecek akıllı güvenlik ağı kuruldu

Esenler’de 70 okul, bin 291 cadde ve sokak ile parklar, Güvenli Şehir Esenler Projesi kapsamında merkezi kameralarla 7/24 izlenecek.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Esenler’de okullar 7/24 izlenecek akıllı güvenlik ağı kuruldu

projenin kapsamı ve iş birliği:

Esenler Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Güvenli Şehir Esenler Projesi, ilçedeki eğitim kurumlarını da içine alan geniş bir kamera altyapısını devreye aldı. Proje, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle yürütüldü ve ilçe genelindeki 70 okul ile birlikte bin 291 cadde ve sokak, parklar ve diğer kamusal alanları kapsayacak şekilde tasarlandı.

Kurulan altyapı, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri tek bir noktada toplayarak koordineli bir güvenlik takibi yapılmasına olanak sağlıyor. Sistem, hem olayların geriye dönük incelenmesini mümkün kılacak hem de olası risklerin erken tespiti ve müdahale süreçlerini hızlandıracak şekilde planlandı.

okul giriş-çıkış ve çevre güvenliği:

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte hayata geçirilen uygulama sayesinde okul giriş ve çıkışları ile okul çevreleri kameralar üzerinden takip edilebiliyor. Bu sayede okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların erken fark edilmesi ve gerektiğinde ilgili güvenlik birimlerinin hızlı şekilde sevk edilmesi hedefleniyor.

Sistem, yalnızca anlık izleme için değil; aynı zamanda olay sonrası analiz, caydırıcılığın artırılması ve güvenlik birimlerinin sahadaki çalışmalarına destek sağlamak amacıyla da kullanılacak. Bu yapı, mahalle ölçeğindeki güvenlik rutinlerinin daha entegre ve koordineli yürütülmesine imkan tanıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, projenin öğrencilerin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Göksu, "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması ve okullarına güven içerisinde gidip gelmesi bizim için her şeyden önce geliyor," sözleriyle amaçlarını özetledi.

Başkan Göksu sözlerine şöyle devam etti: "Teknolojinin imkânlarını kullanarak Esenler’in tamamını kapsayan güçlü bir güvenlik ağı oluşturduk. 70 okulumuzun tamamının bu sisteme dahil edilmesiyle öğrencilerimizin ve ailelerimizin güven duygusunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımıza projeye destekleri ve verdikleri emekler için Esenlerli hemşehrilerim adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayata geçirdiğimiz bu entegrasyon sayesinde hem suç oranlarını minimize edeceğiz hem de afet ve kriz yönetimi süreçlerine hızlı müdahale edebilen güçlü bir şehir altyapısını İstanbul’a kazandırmış oluyoruz."

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede merkezi izleme yapan Esenler Akıllı Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi, elde edilen görüntüler üzerinden emniyet ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak müdahale süreçlerini destekleyecek.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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