Batman'da servis şoförleri ve rehber personele güvenlik odaklı trafik eğitimi

Eğitim programı il milli eğitim müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi

Batman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, il merkezi, köy ve köy altı yerleşim yerlerinden taşıma merkezlerine öğrenci taşıyan servis şoförleri ile rehber personele yönelik bir trafik eğitimi düzenlendi. Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı ve açılış konuşmasını Şirin Avcı gerçekleştirdi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde öncelikli olarak öğrenci taşımacılığında uyulması gereken trafik kuralları ele alındı. Sunumlarda, servis araçlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınması, rehber personelin görev ve sorumlulukları ile öğrencilerle doğru iletişim yöntemleri ayrıntılı biçimde aktarıldı. Konuları İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetim Komutanlığı personeli sundu.

Katılımcılar ve eğitimin hedefi:

Programa, öğrenci servisi hizmeti veren şoförler ve rehber personel katıldı. Yetkililer, düzenlenen eğitimlerin öğrenci taşımacılığında güvenliğin artırılması ve olası risklerin en aza indirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Eğitimle amaçlanan; kurallara uyumu güçlendirmek, rehber personelin sorumluluk bilincini pekiştirmek ve günlük uygulamalarda alınacak tedbirlerle öğrencilerin okula güvenli ulaşımını sağlamaktır.

Program kapsamında yapılan bilgilendirmeler, pratik uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarının sürdürülmesinin planlandığı belirtildi. Bölgede yürütülecek benzer eğitimlerin, servis hizmet kalitesini ve öğrenci güvenliğini artırması bekleniyor.

ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRLERİ VE REHBER PERSONELE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ