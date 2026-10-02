Dolar 49,1343 +0,12%
Euro 55,2913 +0,14%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.657,50 +0,29%
EUR/USD 1,1249 +0,03%
Brent Petrol 102,10 -0,21%
--°

Batman'da servis şoförleri ve rehber personele güvenlik odaklı trafik eğitimi

Batman'da servis şoförleri ve rehber personele, İl Emniyet ile Jandarma sunumlarıyla öğrenci taşımacılığında trafik kuralları ve güvenlik eğitimi verildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Batman'da servis şoförleri ve rehber personele güvenlik odaklı trafik eğitimi

Eğitim programı il milli eğitim müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi

Batman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, il merkezi, köy ve köy altı yerleşim yerlerinden taşıma merkezlerine öğrenci taşıyan servis şoförleri ile rehber personele yönelik bir trafik eğitimi düzenlendi. Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı ve açılış konuşmasını Şirin Avcı gerçekleştirdi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde öncelikli olarak öğrenci taşımacılığında uyulması gereken trafik kuralları ele alındı. Sunumlarda, servis araçlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınması, rehber personelin görev ve sorumlulukları ile öğrencilerle doğru iletişim yöntemleri ayrıntılı biçimde aktarıldı. Konuları İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetim Komutanlığı personeli sundu.

Katılımcılar ve eğitimin hedefi:

Programa, öğrenci servisi hizmeti veren şoförler ve rehber personel katıldı. Yetkililer, düzenlenen eğitimlerin öğrenci taşımacılığında güvenliğin artırılması ve olası risklerin en aza indirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Eğitimle amaçlanan; kurallara uyumu güçlendirmek, rehber personelin sorumluluk bilincini pekiştirmek ve günlük uygulamalarda alınacak tedbirlerle öğrencilerin okula güvenli ulaşımını sağlamaktır.

Program kapsamında yapılan bilgilendirmeler, pratik uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarının sürdürülmesinin planlandığı belirtildi. Bölgede yürütülecek benzer eğitimlerin, servis hizmet kalitesini ve öğrenci güvenliğini artırması bekleniyor.

ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRLERİ VE REHBER PERSONELE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRLERİ VE REHBER PERSONELE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da KPSS ön lisans için kurumlar sınav koordinasyonunu güçlendirdi
images

EBYÜ’de 'Bizim Gök Kubbemiz' için iş birliği olanakları ele alındı
images

Erzincan'da deprem masası toplandı: İRAP 2. dönem öncelikleri ele alındı
images

Pedasa'da öğrenciler tarihle doğayı iç içe deneyimledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakkari'de kaygan zeminde kontrolden çıkan Irak plakalı araç bariyerlere asılı kaldı

Yılancı Kemal mutfaktaki iki metrelik karayılanı dört saatte çıplak elle yakaladı

Polis baskını: Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza

Yüreklere vatan sevgisi: Yüksekovalı gaziler öğrencilerle buluştu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı