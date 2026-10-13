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Batman’da takla atan otomobil tek şeridi kapattı, sürücü yara almadan kurtuldu

Batman’ın Gercüş-Hasankeyf yolunda 41 ADH 369 plakalı otomobil takla attı; jandarma trafiği tek şeritten kontrollü yönlendirirken sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 08:55

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman’da takla atan otomobil tek şeridi kapattı, sürücü yara almadan kurtuldu

Gercüş-Hasankeyf yolunda tek şeritli trafik uygulaması

Batman’ın Gercüş ile Hasankeyf ilçeleri arasındaki yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla atarak yol üzerinde yan yatıp bir şeridi kapattı. Olayda araç sürücüsünün burnu bile kanamadı ve kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

kaza ve araçta meydana gelen durum:

Edinilen bilgiye göre, 41 ADH 369 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve yol üzerinde yan durumda kaldı. Araç yolun bir bölümünü kapattığı için çift şeritli güzergahta trafik akışı etkilendi. Takla atma sonucu araçta gözle görünür ağır hasar oluştu ancak sürücünün herhangi bir fiziki yara almadığı vurgulandı.

güvenlik önlemleri ve inceleme:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve trafiği diğer şeride yönlendirerek kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BATMAN&#039;IN GERCÜŞ İLE HASANKEYF ARASINDA SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİL...

BATMAN'IN GERCÜŞ İLE HASANKEYF ARASINDA SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİL, YAN DURARAK YOLUN BİR ŞERİDİNİ KAPATTI. ÇİFT ŞERİTLİ YOLDA TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIRKEN, KAZADA ŞANS ESERİ ŞOFÖRÜN BURNU BİLE KANAMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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