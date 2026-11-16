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Battalgazi'de Çöşnük ve Beydağı mahallelerinde eş zamanlı yol çalışması

Battalgazi Belediyesi ekipleri Çöşnük’te bakımın ardından aynı gün sıcak asfalt serimi yaptı; Beydağı’nda ise onarım gereken kesimlerde yama çalışmaları gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Battalgazi'de Çöşnük ve Beydağı mahallelerinde eş zamanlı yol çalışması

Battalgazi'de yol çalışmaları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çöşnük ve Beydağı mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, mahalle yollarında güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Çöşnük Mahallesi:

Çöşnük Mahallesi'nde ekipler ilk olarak yol yüzeyinde detaylı bakım gerçekleştirdi. Bakımın tamamlanmasının ardından aynı gün içinde sıcak asfalt serimi yapılarak yolun açılmasına ve kullanımına hazır hale getirilmesi sağlandı.

Beydağı Mahallesi:

Beydağı Mahallesi'nde ise onarım gerektiren kesimlerde asfalt yama çalışmaları uygulandı. Ekipler, yol yüzeyinde oluşan yer yer bozulmaları tespit ederek yama yöntemiyle giderdi ve bozuklukların onarılmasına öncelik verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program doğrultusunda mahallelerdeki bakım ve onarım işlerini aksatmadan yürütmeye devam ediyor.

BATTALGAZİ’DE İKİ MAHALLEDE ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

BATTALGAZİ’DE İKİ MAHALLEDE ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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