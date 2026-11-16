Elazığ’da çiftçilere 60 ton 500 kilogram sertifikalı kırmızı mercimek tohumu verildi

projenin kapsamı ve hedefi:

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mercimek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi hedefleniyor. Proje için ayrılan toplam bütçe 4,4 milyon TL olarak belirlendi ve destek programı çerçevesinde 181 üretici yararlandırıldı.

Projeyle, 4 bin 321 dekar alanda ekim yapılmak üzere 60 ton 500 kilogram sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı. Tohumluk maliyetinin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanırken, yüzde 25'i üreticilerin katkısıyla sağlanıyor.

dağıtım ve saha uygulaması:

Dağıtım ve ekim çalışmaları saha uygulamalarıyla eş zamanlı yürütüldü. Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen ile teknik personelin katılımıyla Merkez ilçeye bağlı Dambüyük köyünde üretim yapan Mehmet Eryılmaz'a ait yaklaşık 16 dekarlık arazide kırmızı mercimek ekimi gerçekleştirildi.

Uygulama, sertifikalı tohum temini ve destek mekanizmasının sahada nasıl işlediğini göstermesi açısından örnek teşkil ediyor. Proje, yerel üreticilere doğrudan destek sağlarken aynı zamanda ekilebilir tarım alanlarının verimli kullanımına katkı sunmayı amaçlıyor.

ELAZIĞ’DA KIRMIZI MERCİMEK EKİM ÇALIŞMALARI