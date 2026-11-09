Battalgazi'de tuvale dönüşen hayaller: gençlere ücretsiz resim atölyesi

Battalgazi'de sanatla büyüyen gençler

Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sanat Atölyesi, resim kurslarıyla bölgedeki öğrencilerin hem hobi hem de mesleki hazırlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Kursiyerler, tuvale yansıttıkları çalışmalarla hayal gücünü ve teknik becerilerini aynı anda besliyor.

Atölyede görev yapan alanında uzman eğitmenler, öğrencilere farklı teknikleri öğreterek yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyor. Samimi ve sıcak bir ortamda yürütülen eğitimler, kursiyerlerin sosyalleşmesine ve özgüven kazanmasına da katkı sunuyor.

Eğitim olanakları ve başarı:

Atölye, her yaş grubundan katılımcıya açık kurslarını haftanın 7 günü tamamen ücretsiz olarak düzenliyor. Kurs programı arasında karikatür, ebru, yağlı boya gibi farklı disiplinler yer alıyor; bu sayede hem sınav hazırlığı yapan öğrenciler hem de hobi amaçlı katılanlar ihtiyacına uygun eğitim alabiliyor.

Sanat Atölyesi, kursiyerlerinin Güzel Sanatlar ve ilgili yetenek sınavlarındaki %100 başarı oranı ile dikkat çekiyor; bu sonuç, atölyenin sistematik ve profesyonel eğitim yaklaşımını gösteriyor.

Kursiyerlerin görüşleri:

Kursa katılan öğrenciler destekleri için Başkan Taşkın’a teşekkür ediyor. Kursiyerlerden Mervan Yolcu, “Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisiyim. Battalgazi Belediyesi’nin açmış olduğu bu kursta eğitim alarak yetenek sınavı kazandım ve şu an hala kursuma devam ediyorum. Kişisel gelişim açısından farklı teknikler öğretilmesi açısından karikatür, ebru, yağlı boya ve diğer konularda kursların devamlılığıyla kendimizi geliştirmemiz açısından imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yusuf Böngöl de, “Battalgazi Belediyesi açmış olduğu kursa lise son sınıf öğrencisi olarak akademik anlamda eğitim alıyorum. Akademik ve hobi olarak eğitim alan arkadaşlarımı bu kursu tercih edip hem akademik hem de teknik olarak geliştirmeleri için çağırıyorum. Hepsi birbirinden deneyimli öğretmenlerimin yardımıyla kendimi teknik açıdan geliştirerek sınava emin adımlarla ilerliyorum. Herkesin bu kurstan faydalanmasını isterim” dedi.

Kursiyerlerden Leyla Öz, “Battalgazi Belediyemizin açmış olduğu resim kursunda hayal ediyorum çiziyorum ve öğreniyorum.” derken; Nisa Sevinç ise, “Boyamayı çok seviyorum Battalgazi belediyemize ve öğretmenimiz çok teşekkür ediyorum” ifadelerini paylaştı.

Battalgazi Belediyesi, genç yetenekleri destekleyerek ilçede sanatın yaygınlaşmasına ve sanatçının güçlenmesine katkı vermeyi sürdürüyor.

BATTALGAZİ'DEKİ BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE SANAT DESTEĞİ