İlmek ilmek dirilen miras: Çankırı'da kilim geleneği gençlerin elinde

Çankırı'da kilim geleneğini yaşatma çalışmaları:

Çankırı Belediyesi öncülüğünde ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP-Anadoludakiler) desteğiyle yürütülen proje, kentte unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığını canlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda hizmet veren Çankırı Kilim Evi ve Atölyesi, Anadolu'nun tarihi motiflerini tekrar gün yüzüne çıkararak hem kültürel mirası koruyor hem de yerel el sanatlarını yaşatıyor.

Atölyelerde öğrenme ve üretim süreçleri:

Atölyede bir araya gelen kadınlar ve gençler, geleneksel dokuma tekniklerini öğreniyor ve el becerilerini geliştirerek özgün ürünler üretiyor. Yöresel desenlerin tezgahlarda ilmek ilmek işlendiği kurslar, 7’den 70’e geniş bir katılım aralığına açık şekilde düzenleniyor. Katılımcılar hem teknik bilgi ediniyor hem de sosyalleşme ve üretim ekseninde deneyim kazanıyor.

Atölye görevlisi Ayşe Aydın uygulamaların amacını ve katılımcıların motivasyonunu şöyle özetliyor: "Kilim Evi ve Atölyesi’nde, unutulmaya yüz tutmuş etnik kilim desenlerimizi ve kilim dokumacılığını yaşatmak amacıyla eğitimler veriyoruz. Sosyalleşmek amacıyla atölyemize gelen kursiyerlerimize dokuma tekniklerini öğreterek yardımcı olmaktayız. Kursiyerlerimiz burada el işçiliğini ön plana çıkararak kendi beceri ve yeteneklerini sergilemektedir. Kendini bu alanda geliştirmek isteyenler, kendi imkanları doğrultusunda çalışmalarına devam edebilmektedir. Kilim dokumacılığını 7’den 70’e herkes yapabilir, bu tamamen kişinin ilgisine bağlıdır. Unutulmaya yüz tutmuş kilim desenlerimizi gün yüzüne çıkararak özellikle gençlerimize bu sanatı sevdirmeye çalışıyoruz. Bu çabamız herkesin, en çok da gençlerin büyük ilgisini çekmektedir. Dokumaya dair tüm teknikleri öğrenmek için buraya büyük bir hevesle geliyorlar. Atölyemize gelen ziyaretçilerimiz ve özellikle gençlerimiz, el becerilerini geliştirip ortaya çıkardıkları ürünleri gördüklerinde büyük mutluluk duyuyorlar. ‘Daha başka neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz?’ düşüncesiyle yeni girişimlere adım atıyorlar. Onların bu kadar istekli ve hevesli olması bizi de son derece memnun etmektedir"

Gençlerin bakışı ve kültürel aktarım:

Kursiyerler arasında yer alan Aslıhan Özge ise kilimlere bakış açısının değiştiğini belirtiyor: "Kilim dokuması kursunun Çankırı’da da olduğunu duyunca çok sevindim ve hemen kursa katıldım. Geçmişten bugüne gelen kültürümüzü öğrenmek açısından buraya geldim ve bu beni çok sevindirdi. Kilimlere ve motiflerine daha düz bir gözle değil de, daha anlamlı görmeye başladım".

Çalışmalar, yerel motiflerin ve tekniklerin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlayarak hem bireysel becerilerin gelişmesine hem de kültürel mirasın korunmasına katkı sunuyor. Ziyaretçi ve kursiyer yoğunluğu, projenin yerelde yarattığı ilgiyi ve sürdürülebilirlik potansiyelini gösteriyor.

ÇANKIRI'DA KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN ASIRLIK KİLİM DOKUMA KÜLTÜRÜ RAĞBET GÖREN KURSLARLA GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR.