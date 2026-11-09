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Tek eser Mavi Bölge'de: Günseli Kato'nun dönüşüm enstalasyonu

Günseli Kato'nun 'Geçmişten Geleceğe Dönüşümün Sıra Dışı Direnişi' enstalasyonu, Kapadokya Üniversitesi'yle COP31 Mavi Bölge'de tek sanat eseri oldu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tek eser Mavi Bölge'de: Günseli Kato'nun dönüşüm enstalasyonu

Tek eser Mavi Bölge'de: Günseli Kato'nun dönüşüm enstalasyonu

Günseli Kato imzalı 'Geçmişten Geleceğe Dönüşümün Sıra Dışı Direnişi' adlı enstalasyon, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 resmi müzakerelerinin yapıldığı Mavi Bölge'de sergilenen tek sanat eseri olarak yer aldı. Kapadokya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katkısıyla hazırlanan çalışma, konferans alanında sanatla sürdürülebilirlik arasında doğrudan bir köprü kurdu.

Eserin teması ve anlatımı:

Enstalasyon, adından da anlaşılacağı üzere geçmişten geleceğe uzanan bir dönüşüm sürecini ve bu süreçte ortaya çıkan direnç biçimlerini görsel bir dil ile ele alıyor. Çalışma, iklim değişikliğinin etkilerine karşı doğanın, insanın ve kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yapıyor ve ziyaretçileri çevresel sorumluluk ile gelecek kuşaklara bırakılacak miras üzerine düşünmeye davet ediyor. Müzakerelerin teknik ve politik gündemine sanatsal bir perspektif ekleyen eser, tartışmalara farklı bir duygu ve kavrayış düzeyi kazandırdı.

Ortak üretim süreci ve akademik katkı:

Enstalasyonun hazırlanma sürecinde Kapadokya Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri aktif rol oynadı. Akademisyenler ve öğrencilerin sanatçı ile birlikte yürüttüğü ortak üretim, hem uygulamalı eğitim örneği oluşturdu hem de üniversitenin sanat ve sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası bir platforma taşıdı. Bu iş birliği, eserinin teknik ve kavramsal boyutlarının güçlenmesine katkı sağladı.

Mavi Bölge'de sergilenen tek sanat eseri olması, enstalasyonun COP31 içinde ayrı bir görünürlük kazanmasına yol açtı. Eser, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi olmadığını; aynı zamanda küresel sorunlara yönelik düşünce üretme ve toplumsal farkındalık geliştirme aracı olduğunu da gösterdi.

SANATÇI GÜNSELİ KATO (EN SOLDA) VE ÖĞRENCİLERİ

SANATÇI GÜNSELİ KATO (EN SOLDA) VE ÖĞRENCİLERİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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