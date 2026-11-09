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Atatürk’ün emanetine sahip çıkma çağrısı: değerleri gelecek kuşaklara taşımak

Başkan Hakan Şehirli, 10 Kasım'da Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak Cumhuriyet değerlerinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atatürk’ün emanetine sahip çıkma çağrısı: değerleri gelecek kuşaklara taşımak

Altıeylül Belediye Başkanı şehrli'den anma mesajı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla büyük önderi andı. Başkan Şehirli, anma gününde Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve özlemin değişmediğini belirterek, Cumhuriyet kazanımlarının korunması konusundaki ortak sorumluluğa dikkat çekti.

Atatürk’ün mirası geleceğimize ışık tutuyor:

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca bir milletin kaderini değiştiren bir lider olmadığını, aynı zamanda fikirleri ve ileri görüşlülüğüyle örnek bir devlet adamı olduğunu ifade eden Şehirli, Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ndeki kararlılığına vurgu yaptı. Başkan, yokluklar içinde kazanılan bağımsızlığın ve kurulan Cumhuriyet’in millet için aydınlık bir gelecek bıraktığını hatırlattı.

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma sorumluluğu:

Şehirli, mesajında Cumhuriyet, bağımsızlık, eşitlik ve çağdaşlaşma ilkelerinin bugün de yol gösterici olduğunu belirtti. "Bizlere düşen en büyük görev, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır," sözleriyle bu sorumluluğun altını çizdi.

Başkan ayrıca, aradan geçen yıllara rağmen Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın ilk günkü gibi sürdüğünü kaydetti ve Atatürk'ün fikirleri ile ilkelerinin her zaman yol gösterici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Mesajın sonunda Şehirli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anıyorum," ifadesini kullandı.

BAŞKAN HAKAN ŞEHİRLİ &quot;ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİ VE MİRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ&quot;

BAŞKAN HAKAN ŞEHİRLİ "ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİ VE MİRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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